Estados Unidos: Iniciativa de Donald Trump para que los camioneros dominen el inglés genera preocupación

NEW BALTIMORE 23 de julio de 2025— Scott Caswell ha conducido camiones la mayor parte de su vida. Caswell, de 54 años, comenzó en el transporte de mercancías, pero ahora trabaja en la construcción, transportando sal en invierno y arena en otras estaciones por Nueva York y, ocasionalmente, por Nueva Jersey para M. Romano and Son Trucking, informó Unión de Tiempos.com.



Expertos del sector afirman que el sector camionero está experimentando una escasez de mano de obra. Algunos expertos temen que esta escasez se vea agravada por el reciente endurecimiento de los requisitos de inglés por parte del Departamento de Transporte de EE. UU.



Caswell, quien lleva 35 años conduciendo, no está demasiado preocupado.



"Si todos tuvieran personal completo, probablemente no estarían tan ocupados", dijo Caswell. "Los pequeños operadores sufrirían".



En mayo, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, firmó una orden que refuerza la exigencia del dominio del inglés para los operadores de camiones comerciales. Esto se produjo tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Trump en abril, que instruía a Duffy a reinstaurarla, afirmando que era "esencial para la fortaleza de nuestra economía, la seguridad de nuestra nación y el sustento del pueblo estadounidense".



Si bien los requisitos de dominio del inglés para conductores son anteriores a la administración Trump, la orden establece nuevas directrices con sanciones más severas. Los conductores que no dominen el inglés serán sancionados con una infracción de fuera de servicio. Cuando un conductor es dado de baja, tanto él como la empresa que lo emplea deben asegurarse de que la infracción lingüística se solucione antes de que el conductor pueda reincorporarse al trabajo, según informó el Departamento de Transporte (DOT) a Prensa Asociada.



Zach Miller, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación de Camioneros de Nueva York, expresó su preocupación por el impacto económico que esto podría tener en los conductores y la economía. A la mayoría de los camioneros se les paga por milla, no por hora.



“Se trata de tiempo, es costo y es un camión y/o conductor fuera de la carretera. Cuando un camión y/o conductor no están en la carretera, la empresa pierde dinero. Es simple economía”, dijo Miller.



Los inspectores de seguridad y las fuerzas del orden iniciarán inspecciones en carretera en inglés, según informó el Departamento de Transporte de EE. UU. al Times Union. Las inspecciones en carretera pueden iniciarse por problemas como una luz de freno defectuosa o como parte de las inspecciones de rutina que se realizan en las estaciones de pesaje. Si un inspector considera que el conductor no comprende las instrucciones iniciales, emitirá una evaluación de dominio del inglés, según el DOT.