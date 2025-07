Francia: Tribinal encarceló a tres personas por tratar a trabajadores de la industria del champán como esclavos

21 de julio de 2025.-Un tribunal francés encarceló el lunes a tres personas por tráfico de personas indocumentadas para trabajar en la industria del champán. Las víctimas afirmaron haber sido tratadas como esclavos, ya que las obligaban a trabajar turnos de 13 horas y las dejaban dormir en un edificio abandonado sin comida ni agua, informó Francia24.com.

Un tribunal francés condenó el lunes a tres personas por trata de personas en la industria del champán, explotando a trabajadores temporeros y manteniéndolos en condiciones deplorables.

La región de Champaña está bajo una estricta vigilancia, con otra investigación sobre el uso de ucranianos durante la misma cosecha de 2023, marcada por un calor excepcional y la muerte de cuatro vendimiadores.

Un abogado de las víctimas —más de 50 trabajadores migrantes, en su mayoría indocumentados, procedentes de Mali, Mauritania, Costa de Marfil y Senegal— afirmó que el tribunal había tomado una decisión "histórica".

Las víctimas, que afirmaron haber sido tratadas "como esclavas", también elogiaron la sentencia.

"La gente trabajaba en condiciones pésimas, y esta decisión es justa", declaró Amadou Diallo, senegalés de 39 años.

El tribunal condenó a la directora de una empresa de servicios llamada Anavim, una mujer kirguisa de unos cuarenta años, a dos años de cárcel y otros dos años de condena en suspenso.

Ella negó ser responsable de las condiciones de alojamiento y culpó a los otros dos acusados sospechosos de reclutar a los recolectores.

El tribunal condenó a los otros dos, ambos hombres de treinta y tantos años, a un año de prisión, con penas suspendidas.

Los tres fueron declarados culpables de trata de personas, definida en la legislación francesa como «captar, transportar, trasladar, alojar o recibir a una persona para explotarla», mediante empleo forzado, abuso de autoridad, abuso de una situación vulnerable o a cambio de pagos o beneficios.

El director de Anavim también fue declarado culpable de delitos como la ocultación de la contratación de trabajadores.

El tribunal de Chalons-en-Champagne disolvió la empresa de servicios y ordenó a una cooperativa vitivinícola con la que colaboraba pagar una multa de 75.000 euros (87.000 dólares).

El tribunal condenó a los tres culpables a pagar 4.000 euros a cada víctima.

Un abogado del director de Anavim calificó la sentencia de "injusta" y afirmó que presentaría una apelación.

"Mi cliente es el culpable ideal para una industria que durante mucho tiempo ha ignorado sus propias prácticas", declaró Bruno Questel.

"Como esclavos"

Maxime Cessieux, abogado de las víctimas, afirmó que la cosecha de 2025 "será examinada minuciosamente y nadie podrá decir 'No sabía, no entendía, no sabía quiénes eran estas personas en mis viñedos'".

En septiembre de 2023, la inspección de trabajo determinó que el alojamiento proporcionado por Anavim a los vendimiadores al suroeste de Reims "perjudicaba gravemente" su seguridad, salud y dignidad.

Posteriormente, la prefectura clausuró el alojamiento, señalando la improvisada cama y el pésimo estado de los baños, aseos y zonas comunes.

Camara Sikou, una de las víctimas, declaró ante el tribunal que los trabajadores habían sido tratados "como esclavos".

"Nos metieron en un edificio abandonado, sin comida, sin agua, sin nada", añadió Modibo Sidibé, quien afirmó que los trabajadores estaban en el campo desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

El Comité de Champaña, que representa a viticultores y casas productoras de champán, fue parte demandante en el juicio.

"Con la salud y la seguridad de los temporeros no se juega. Nosotros tampoco jugamos con la imagen de nuestra denominación", declaró la asociación comercial.