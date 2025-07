MP recaba 123 denuncias de DDHH de los 252 venezolanos torturados en CECOT

Se están recopilando los testimonios de las torturas en el CECOT El Salvador

21 de julio de 2025.- El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, denunció ante la opinión pública las vejaciones, maltratos y violación de los derechos humanos que sufrieron los 252 venezolanos torturados durante su secuestro en el CECOT. Luego de las entrevistas realizadas por 81 funcionarios entre fiscales y expertos a su llegada al país se ha logrado recabar 123 denuncias documentadas por los repatriados.



En rueda de prensa Saab, anunció que 48 horas después de la repatriación y liberación de los 252 venezolanos «brutalmente secuestrados en una de las peores cárceles el planeta», los detalles que se puedan conocer «son mínimos al lado de la cruda y bestial realidad que los compatriotas con detalles pudieron hacer».



En este sentido, comparó que las imágenes del infierno de Dante Alighieri «se queda como fotocopia de algo leve al lado de la realidad insólita que vivieron».



Asimismo, destacó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro junto a las instituciones del Estado se encargaron de coordinar acciones dentro y fuera de El Salvador «en una épica campaña en favor de los DD. HH.» y en contraparte «Bukele ordenaba tortura y maltratos a los connacionales siendo el autor intelectual y estoy seguro de que los vigiló día y noche, no hubo un solo día y hora donde no fueron roturados, convirtiéndose en el peor asesino del hemisferio occidental».



También, describió que los funcionarios del Ministerio Público escucharon los testimonios de los venezolanos secuestrados, en las que se recabaron 123 denuncias de los delitos de violaciones masivas a sus DD. HH., que va desde privación ilegítima de libertad, torturas de sistemáticas que incluyeron golpizas diarias y constantes, aislamiento en celdas inhumanas sin contacto con la luz solar y ataque sistemáticos con perdigones, tratos inhumanos y degradantes en donde permanecían por horas en rodillas y manos y exposición permanente de luz artificial y se agrega recibir alimentación en estado de descomposición y agua no potable así como la negación a recibir atención médica y violación al debido proceso, que incluyeron interrogatorios sin asistencia legal y prohibición de contacto con familiares.



Además, recordó que el 30 de marzo Venezuela envió una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar la intervención en defensa de los DD. HH. ilegalmente secuestrados, siendo 80 días después el 23 de junio Venezuela recibió una infame respuesta: «una carta que legitimó las desapariciones, la validaron y legitimaron los maltratos; porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo».



Venezolana de Televisión