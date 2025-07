Corea del Norte y Rusia profundizan sus lazos económicos

Manzanas, salchichas y trabajadores:

La creciente cooperación comercial entre Moscú y Pyongyang otorga a ambos regímenes influencia frente a la presión occidental.

21 de julio de 2025.-Las manzanas norcoreanas han comenzado a aparecer en los supermercados rusos y los exportadores de la dictadura aislada planean entrar en el mercado ruso, a medida que los lazos más estrechos entre el presidente Vladimir Putin y Kim Jong Un comienzan a dar frutos para ambos países, infromó Los Tiempos Financieros.com.

Doce meses después de que los líderes forjaran una nueva alianza estratégica en una suntuosa ceremonia en Pyongyang, la cooperación comercial más profunda entre Rusia y Corea del Norte está echando raíces y se extiende más allá del apoyo militar de Pyongyang a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, ofreciendo al aislado régimen un salvavidas económico.

North Korean fishing boats have swarmed into waters off Russia’s far east coast in recent months, while North Korean manufacturers of products from jam and sausages to beer and accordions have registered trademarks with Russia’s Federal Service for Intellectual Property.

Russia is building a $100mn road bridge over the Tumen river along the countries’ land border, and plans are in the works to reopen a 10,000km rail link between their capitals. Over the past year the heads of North Korean universities have travelled to meet their Russian counterparts in Vladivostok, while North Korean athletes have competed in Russia and Russian theatre troupes have performed in Pyongyang.

Russian foreign minister Sergei Lavrov met Kim on the leader’s yacht near the North Korean beach resort of Wonsan last week. Kim said his country would "unconditionally support" Russian goals in Ukraine, while Lavrov said Russia "respects and understands" North Korea’s rationale for pursuing a nuclear weapons programme.