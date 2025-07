(VIDEO) Israel ha perdido del todo el control. Es una salvajada atacar una capital como Damasco

Jueves, 17 de julio de 2025. Juan Antonio de Castro: “Israel ha perdido del todo el control. Es una salvajada atacar una capital como Damasco”



En esta entrevista, Juan Antonio de Castro, profesor doctor en Globalización y Comercio Internacional y exfuncionario de Naciones Unidas, ofrece un análisis profundo sobre la actual crisis en Oriente Medio y las dinámicas internacionales relacionadas. De entrada, señala que “estamos asistiendo a una banalización del intervencionismo bélico”, donde ataques como el de Israel contra Damasco se convierten en una “salvajada” que incumple el derecho internacional. Destaca que Israel, “ya ha perdido completamente el autocontrol” y actúa con total impunidad gracias al respaldo incondicional de Estados Unidos, que “bendice lo que está ocurriendo”.



De Castro critica duramente al Consejo de Seguridad de la ONU, que se ha reducido a “una formalidad de intercambio de impresiones” debido al uso del veto por potencias como Rusia y Estados Unidos, lo que paraliza cualquier acción efectiva. En cuanto a la comunidad islámica y los BRICS, el profesor señala que no se formará una alianza militar unificada contra Israel porque “los intereses de cada uno de ellos son muy diferentes” y que “los BRICS buscan una victoria económica, no militar”.



Respecto al conflicto en Ucrania, De Castro considera que la ofensiva rusa continuará “ciudad por ciudad” si no se abre una mesa de negociación, y critica las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, calificándolas de “absurdas” e “ineficaces”, pues “las empresas son mucho más rápidas de lo que pensamos en sustituir exportaciones”. Además, advierte sobre la falta de soberanía política real en Europa, que impide una respuesta unificada y autónoma frente a las grandes potencias.



Finalmente, aborda la crisis humanitaria en Gaza, denunciando la inacción europea y la complicidad con Israel, calificando de “traición” que la UE no defienda los derechos humanos frente a las agresiones israelíes, y menciona la demanda contra la representante europea Vanderley por “no hacer nada” ante tales violaciones.



En síntesis, la entrevista utiliza términos clave como “intervencionismo bélico”, “derecho internacional”, “veto en el Consejo de Seguridad”, “lobby israelí”, “BRICS”, “sanciones económicas”, “soberanía europea” y “derechos humanos”. De Castro plantea un panorama global marcado por la militarización constante, la fragmentación política y la lucha económica entre bloques, donde la diplomacia y el respeto al derecho internacional quedan gravemente comprometidos.





