La secretaria de Agricultura de EE. UU. afirma que no habrá amnistía para los trabajadores agrícolas que no sean deportados. La secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, observa en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., tras la visita del presidente Donald Trump a Iowa, el 4 de julio de 2025. WASHINGTON, 9 de julio (Reuters) - La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, declaró el martes que no habrá amnistía para los trabajadores agrícolas, ya que el gobierno del presidente Donald Trump avanza para deportar a todos los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización. Rollins afirmó que el gobierno quiere una fuerza laboral 100% estadounidense y sugirió que algunas personas que reciben ayuda gubernamental podrían reemplazar a los trabajadores inmigrantes. "En última instancia, la respuesta a esto es la automatización, y también algunas reformas dentro de la estructura de gobierno actual. Además, si lo pensamos, hay 34 millones de adultos sanos en nuestro programa de Medicaid. Hay muchos trabajadores en Estados Unidos", declaró en una conferencia de prensa frente a la sede del Departamento de Agricultura. La mayoría de los adultos beneficiarios de Medicaid trabajan a tiempo completo o parcial, o no trabajan debido a una enfermedad o discapacidad, por cuidar a sus hijos o por asistir a la escuela, según un informe de mayo de la organización de políticas sanitarias KFF. El sector agrícola ha advertido que la deportación masiva de trabajadores agrícolas interrumpiría el suministro de alimentos de Estados Unidos. En junio, la administración Trump indicó que podría suspender las redadas en algunos centros de trabajo agrícola. Desde entonces, ha revertido su postura. El proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump, aprobado el 3 de julio, introduce requisitos de trabajo para Medicaid, lo que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se espera que deje a casi 12 millones de personas sin seguro. Más tarde el martes, la secretaria de Trabajo, Lori Chávez-DeRemer, declaró en una reunión de gabinete en la Casa Blanca que el Departamento de Trabajo había creado una nueva oficina para trabajar con agricultores y ganaderos, pero no proporcionó más detalles. El Departamento de Trabajo supervisa el programa H-2A, que otorga visas de temporada a trabajadores agrícolas.