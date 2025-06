Estados Unidos: Un venezolano que se sometió a una cirugía mayor y poco común fue deportado a la prisión CECOT de El Salvador

y su familia no tiene idea de cómo está.

Incluso antes de que su hijo fuera encerrado sumariamente en una prisión salvadoreña y privado de todo contacto con el mundo exterior, Mariela Villamizar estaba preocupada por su salud.

28 de hybui de 2025.-Wladimir Vera Villamizar, un soldador de 33 años del oeste de Venezuela, se había recuperado de una infección de tuberculosis que le dejó graves cicatrices en el pulmón derecho, según su familia y los registros médicos revisados ​​por NBC News. Su salud se deterioraba cuando llegó a Estados Unidos como solicitante de asilo el año pasado y empeoró progresivamente durante los meses que pasó en detención migratoria, según su madre, informó Noticias de NBC.com

En enero, según su familia, tras ser liberado Vera con un grillete electrónico, fue trasladado de urgencia a urgencias. Según los registros médicos, se le realizó una neumonectomía derecha de emergencia, la extirpación total del pulmón derecho.

"La operación duró más de cinco horas", declaró su madre a NBC News desde su hogar en Venezuela. "Dios obró un milagro y salió bien, pero la recuperación no fue la que esperaba".

Aproximadamente dos semanas después de la cirugía y días después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, Vera fue detenido nuevamente, según su familia. Después de que el presidente Trump invocara poderes de emergencia en tiempos de guerra en marzo para deportar a más de 200 venezolanos a la prisión de máxima seguridad de El Salvador conocida como el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el nombre de Vera apareció en una lista de deportados filtrada a CBS News.

"Desde la última vez que hablé con él el 13 de marzo, no he tenido información sobre él", dijo la madre de Villamizar. "No sé cómo está, en qué estado de salud se encuentra, cómo lo tienen detenido. Si ha recibido atención médica, o si siquiera la tienen allá en El Salvador. Simplemente lo desconozco".

Dado que todos los presos de CECOT están recluidos en estricto incomunicación, sin acceso a abogados ni a sus seres queridos, no se sabe si Vera recibe algún tratamiento. Los hombres fueron deportados a CECOT en virtud de una orden presidencial que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley destinada a ser utilizada en tiempos de guerra que permite la suspensión de ciertos derechos al debido proceso para los no ciudadanos de países hostiles. La legalidad de la medida es objeto de múltiples litigios de alto riesgo en los tribunales federales.

En una declaración a NBC News, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que Vera "admitió haber pasado 7 años en prisión por cargos de asesinato en Venezuela" y es "miembro del Tren de Aragua, una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta Tierra".

Mariela Villamizar, madre de Vera, reconoció que Vera cumplió una condena de 7 años de prisión en Venezuela por homicidio, pero afirmó que esta se cumplió por una acusación falsa y negó que su hijo perteneciera alguna vez al Tren de Aragua.

Abogados de derechos constitucionales en Estados Unidos afirman que los antecedentes penales de los hombres enviados a CECOT son irrelevantes para su derecho al debido proceso.

"El hecho de que tuviera una condena penal previa no puede privarlo de ninguna manera de sus derechos procesales, incluido el derecho a no ser condenado a muerte en un tercer país", declaró Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales. "Pero para este gobierno, el hecho de tener una condena penal previa es suficiente para anular cualquier protección legal para cualquier persona en este país".

Sobre el estado de salud de Vera, McLaughlin declaró: «Este delincuente indocumentado gozaba de buena salud al momento de su deportación a El Salvador» y remitió las preguntas sobre su atención médica actual en CECOT al Departamento de Estado de EE. UU. El Departamento de Estado remitió la consulta al Departamento de Seguridad Nacional.