Estados Unidos: Un juez federal ordena la liberación de Mahmoud Khalil de la cárcel de Inmigración

Un graduado de Columbia será liberado de la cárcel de Luisiana después de que un juez dictaminara que "no representa un peligro para la comunidad, punto" .

20 de junio de 2025.-Un juez federal ordenó la liberación de Mahmoud Khalil, graduado de la Universidad de Columbia, del centro de detención migratoria estadounidense, donde ha permanecido recluido durante más de tres meses por su activismo contra la guerra de Israel en Gaza, informó El Guardian.com.

Khalil, el estudiante de mayor renombre arrestado por la administración Trump por su activismo pro-palestino, y el último que aún permanece detenido, será liberado de un centro de detención de ICE en Jena, Luisiana, donde se encuentra recluido desde poco después de que agentes de inmigración vestidos de civil lo detuvieran a principios de marzo en el vestíbulo de su edificio en Columbia.

El juez federal Michael Farbiarz declaró durante la audiencia del viernes que Khalil no representa un riesgo de fuga y que "no representa un peligro para la comunidad. Punto". "Es sumamente inusual solicitar la detención de un solicitante dados los hechos de hoy", declaró Farbiarz durante la audiencia. Farbiarz afirmó que el gobierno "claramente no ha cumplido" con los estándares de detención.

Más tarde el viernes, se ordenó a Khalil que entregara su pasaporte y tarjeta de residencia a funcionarios del ICE en Jena como parte de su libertad condicional. La orden también estipuló que los viajes de Khalil se limitarían a unos pocos estados de EE. UU., incluyendo Nueva York, Luisiana, Michigan y Nueva Jersey para comparecer ante el tribunal.