ZEE de La Guaira impulsa exportación de productos no petroleros

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, resaltó que esta zona es una de las más avanzadas con nueve proyectos en el área de servicios no financieros, entre ellos turismo, el sector agrícola y pesquero.

Desde el estado La Guaira, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, supervisó varias unidades productivas que forman parte de la Zona Económica Especial (ZEE) de la entidad, a fin de impulsar los procesos económicos, así como también, las exportaciones de productos no petroleros.



En ese sentido, destacó que esta zona es una "de las más avanzadas que tenemos, ya que cuenta con nueve proyectos en el área de servicios no financieros como el turismo, cuenta también con el área agrícola, pesquera, tiene un componente industrial, son proyectos, en total nueve proyectos que conforman esta Zona Económica Especial y que está realmente muy avanzada. Hay proyectos como este en donde nos encontramos ahorita que es una planta de envasado de aceite que ya está plenamente activa, venimos de visitar una planta procesadora de pescado, la idea es la vocación exportadora no petrolera de Venezuela".





A su vez, resaltó que "la vocación exportadora no petrolera de Venezuela es un objetivo estratégico, para el ahorro de divisas y al mismo tiempo generación de divisas del país a través de la vocación exportadora, que tiene su basamento en la actividad productiva real de puertos por una actividad exportadora donde involucra puertos, para la exportación no para la importación y ese debe ser el camino que guíe a los sectores económicos venezolanos".

Igualmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez agregó que se aproxima una gran feria de exposición productiva de Venezuela en Türkiye y "nosotros justamente nos encontramos viendo qué producto puede llevar Venezuela al mundo y la zona económica especial contenido en la Ley de Zonas Económicas Especiales, es justamente para el desarrollo de la educación exportadora con base real en la producción, así que venimos haciendo ese acompañamiento".



Explicó que el mapa productivo abarca tres dimensiones: el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicinas; la vocación exportadora no petrolera para llevar lo hecho en Venezuela al mundo, y la generación de empleo, en conjunto con la economía social y comunal. "En lo pequeño del territorio, la actividad productiva y comercial de las comunas garantiza el abastecimiento pleno de los venezolanos".

Por su parte, el gobernador José Alejandro Terán, señaló que la economía de la localización ha sido el elemento atractivo, "de esta zona económica especial creada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por nuestra vicepresidenta de las transformaciones de la economía, busca la diversificación de todas las materias primas que producimos en Venezuela. Los empresarios locales, las inversiones internacionales, invitamos a que vengan aquí a Venezuela en la zona económica para transformar la materia prima y así poder exportar productos elaborados aquí".