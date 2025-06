Biógrafo de Trump: existen pruebas condenatorias sobre relación con Epstein

Numerosos estadounidenses se interrogan este viernes sobre el alcance de la disputa protagonizada la víspera entre el presidente Donald Trump y su hasta hace poco fiel aliado Elon Musk, que consumaron su ruptura a golpe de airados mensajes en redes sociales. Trump no planea hablar con Musk hoy, informó un alto funcionario de la Casa Blanca, que desmintió así reportes sobre una posible llamada entre los dos para suavizar su enfrentamiento público.

El jueves, el millonario se preguntó si no habría llegado la "hora de crear un nuevo partido político" en Estados Unidos. Si bien el propio Musk no puede llegar a la Casa Blanca porque es un ciudadano naturalizado, ¿es la eventual creación de un partido apoyado por Musk una amenaza para el mandatario ?

"Sí, yo creo que sí. Puede ser una amenaza no solo para Donald Trump, sino también para el Partido Republicano", dice el catedrático de Estudios Norteamericanos José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin.

"Musk ya está haciendo una suerte de encuesta entre sus seguidores. La creación de ese partido haría daño a los republicanos. Recordemos lo que ocurrió en los años 90 con [el millonario] Ross Perot. A mí no me extrañaría que, si la escalada prosigue, si Trump materializa finalmente su amenaza de retirar los contratos que tiene con SpaceX y con otras empresas de Elon Musk, Elon Musk, que tiene dinero y tiene músculo, pueda decir: 'bueno, pues aquí me la juego'. ¿Significa esto que Musk podría acudir en un primer momento a las elecciones de mitad de mandato con candidatos que logren potencialmente alcanzar la presidencia? Lo dudo. Ahora bien, ¿puede Musk hacer mucho daño a los republicanos? Sin duda', dice Gurpegui.

'Cada uno quisiera ser el otro'

La espectacular riña entre Trump y el hombre más rico del mundo no sorprendió a muchos que ya la preveían, si bien pocos imaginaron que llegaría tan rápido. ¿Por qué tanta atracción en un principio y tan hostilidad tras la ruptura?

"A Donald Trump le gustaba ser Elon Musk, y a Elon Musk le gustaba ser Donald Trump. A Donald Trump le gustaba ser ese empresario de éxito, el hombre más rico del mundo, el empresario más exitoso del mundo, que es Elon Musk. Y a Elon Musk le gustaba tener el poder político que tiene Donald Trump. Esos egos son muy difíciles de compaginar, sobre todo cuando los intereses del uno y del otro han comenzado a divergir. Por eso ha ocurrido esta ruptura, este divorcio".

Pero, ¿a qué intereses se refiere el catedrático José Antonio Gurpegui?

"Cuando Trump ha intentado no revitalizar ni reavivar, sino ya imponer lo que él llamó en su primera legislatura 'the big, beautiful wall', que incluye muchas leyes y muchas iniciativas, entre ellas algunas que perjudican notablemente a Elon Musk', concluye.