PSUV realizará asambleas de bases para postular sus candidatos a elecciones del 27 de julio

6 de junio de 2025.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que este 7 de junio se llevarán a cabo las asambleas de bases de postulación en las comunidades del país de cara a las elecciones municipales el próximo 27 de julio.



Durante una rueda de prensa este viernes, acompañado por representantes de los partidos que forman parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), Cabello resaltó que «vamos a participar y vamos a buscar la victoria».



«Nosotros participamos sin medias tintas, sin condicionamientos, y además reconocemos los resultados que el CNE ofrezca, nos sean favorables o nos sean adversos, y en esta nueva elección no hay nada distinto a lo que no hubiésemos hecho en otras elecciones. Vamos a participar y vamos a buscar la victoria en las alcaldías y en los distintos consejos municipales de todo el país», dijo.



Recordó que del 9 al 13 de junio es el plazo para la inscripción de los candidatos y candidatas, mientras que del 11 al 24 de julio será la campaña electoral, asegurando que «para estas elecciones de alcaldes, alcaldesas y concejales vamos a ver caras nuevas, con liderazgo reales, auténticos, de la base».



Añadió que el resultado obtenido el pasado 25 de mayo habla mucho «del método que usamos para escoger a los candidatos y las candidatas, la gente se sintió de alguna manera que esos eran sus candidatos y sus candidatas, de allí esa enorme votación que ocurrió por los candidatos de la patria».



«Nosotros tenemos moral, tenemos pueblo, tenemos los candidatos y las candidatas que saldrán del seno del pueblo y somos gente que resuelve», acotó.



Cabello resaltó que el 27 de julio, día de las elecciones, se van a elegir «335 alcaldías, incluida la Alcaldía de Caracas, 2.471 candidatos a los consejos municipales, esa cantidad por dos porque es su principal y su suplente; (…) son 1.420 cargos lista en los municipios, 982 candidatos nominales y hay 69 candidatos y candidatas de representación indígena, cargos, en ocho estados, eso lo multiplicamos por dos».



Destacó que esa jornada será amplia, de todo el territorio nacional, ya que también será celebrada la Consulta Popular para la elección de Proyectos de la Juventud.

Asambleas de bases de postulación



Cabello convocó en las más de 47.000 comunidades, tal como se hizo para las pasadas elecciones, a asambleas este 7 de junio a las 2 de la tarde. «Ya el sistema está abierto, probado, revisado, sin ningún tipo de inconveniente», aclaró.



«Las asambleas serán una consulta abierta y popular, las mismas deben ser amplias, convocantes, de encuentro fraterno, incluyente, unitario, solidario, de iguales que contribuyan al fortalecimiento de la unidad y la moral de nuestro pueblo. Estarán dirigidas por el jefe o jefa de comunidad», precisó.



Asimismo, recalcó que tienen unos documentos para sustentar esta tarea que son el reglamento de selección de candidatos y candidatas aprobado por la plenaria del congreso del partido, la ayuda memoria sobre el proceso de postulación y el formato de las actas y listados de participación.



«La carga de los datos será a través de la aplicación CC200. La jefa o jefe de comunidad debe ingresar a esa aplicación y se encontrará el botón de postulaciones, se desplegará una lista con los nombres de los dos procesos: alcaldía y concejales, con la lista de los participantes de la asamblea, además. La aplicación va dirigiendo a quien vaya cargando los resultados de acuerdo a lo que está en la página», explicó.



El secretario añadió que será aplicada la metodología de encuestas en los casos necesarios, serán evaluados criterios ya puestos en práctica como el apoyo de los aspirantes a alcaldes en los proyectos de la consulta de los circuitos comunales, así como la evaluación de cada alcalde por parte de la sala de totalizaciones del 1×10.



En caso de que no pueda llevarse a cabo la asamblea en alguna comunidad, comentó que tendrán hasta el día domingo para hacer el trabajo. Resaltó que el procedimiento será igual al anterior, contando con una comisión electoral nacional; que cualquier venezolano mayor de 15 años de edad podrá participar en las asambleas y hacer sus postulaciones.



Nuevo mapa político en el país



Por otro lado, Cabello destacó que la elección del 25 de mayo fue una gran jornada cívica en la que el pueblo salió en paz a ejercer su derecho al voto.



«Atrás quedaron los llamados de la derecha extremista, violenta, terrorista, para que el pueblo no saliera a votar y nuestro pueblo de manera masiva salió a votar. Los resultados están allí, no tienen ninguna discusión y ponen sobre la mesa un nuevo mapa político en nuestro país», enfatizó.

