(VIDEO) Powell está consiguiendo una pendiente de la curva del mercado terrible que nunca había ocurrido

Viernes, 06 de junio de 2025.- "Powell está consiguiendo una pendiente de la curva del mercado terrible que nunca había ocurrido"Sigue el choque Powell-Trump, con el desafío de la FED de mantener los tipos de interés ante la presión del presidente de EEUU de bajar los tipos. Jerome Powell no negó la inflación ni los problemas del empleo, las dos balanzas que le hacen mover o no los tipos. Pedro Pérez Riu, responsable de renta fija y análisis macro de Anta AM, ha explicado que realmente lo importante es la tasa de inflación a lo que se suma el impacto de los aranceles y la guerra comercial de Trump.Al final del mensaje de la FED, Powell insistía en que no preocupa tanto un salto del nivel de precio como las expectativas de la inflación, lo realmente importante, ha reiterado Pérez Riu. "Va a haber una caída de la actividad económica".Los efectos del anuncio de aranceles de Donald Trump ha llevado a un movimiento técnico terrible. El principal problema fiscal de EEUU es que pronto los intereses pueden llegar al 4% del PIB. "Powell está consiguiendo una pendiente de la curva terrible que nunca había ocurrido", de ahí el choque con la administración Trump, y en parte se debe con el caos del dólar."El dólar no puede perder la calidad de moneda de reserva porque tiene los mercados de capitales más grandes del mundo". La duda es porque China está acumulando oro, pero no puede permitirse vender dólar a lo bestia. Y Japón tampoco.