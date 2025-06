Maduro exhorta a Trump a no dejarse "envenenar" con "mentiras" sobre Venezuela

Credito: Archivo

06-06-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió este jueves un mensaje directo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, instándolo a no permitir que lo «envenenen» con lo que calificó como «mentiras» en torno a la situación del país caribeño. El pronunciamiento tuvo lugar luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara nuevas restricciones migratorias que afectan a ciudadanos provenientes de 19 países, entre ellos Venezuela, bajo el argumento de proteger su “seguridad nacional”.



“Presidente Donald Trump (…), yo le envío un mensaje a usted. No se deje envenenar más contra Venezuela. Lo envenenan todos los días con mentiras. Ayer sacaron un decreto mintiendo, (diciendo) y que Venezuela no acepta a los migrantes. Si los vamos a buscar con nuestros aviones, ¿cómo que no los aceptamos, presidente Donald Trump?”, manifestó Maduro durante una alocución televisada por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



El jefe de Estado afirmó que el mandatario norteamericano está siendo manipulado, tal como —según sus palabras— ocurrió durante su primera administración. “Lo engañan como lo engañaron en su primer Gobierno para envenenarlo contra el pueblo de Venezuela”, sostuvo.



En su intervención, Maduro dijo hablar “en defensa de la dignidad, del honor y la decencia del pueblo valiente de Venezuela y de la migración venezolana en Estados Unidos”. Añadió: “Somos gente de bien, ya basta de campañas de descrédito, ya basta de mentiras”.



“Estigmatización y criminalización”

Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores expresó en un comunicado oficial su enérgico rechazo a lo que calificó como una política de “estigmatización y criminalización” impulsada desde Washington. Según el texto, dicha campaña se ha materializado en “un nuevo ataque que restringe la emisión y validez de visas para ciudadanos venezolanos”.



El documento de la Cancillería señaló como responsable directo al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia Caracas: “Esta operación ha sido impulsada por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, un funcionario marcado por su conocido odio hacia el pueblo venezolano, que ha hecho de la agresión sistemática su política exterior, contando con el respaldo de la ultraderecha venezolana”.



Asimismo, el Ejecutivo nacional ratificó su “compromiso indeclinable” con la protección de los derechos de los venezolanos en el exterior. En ese contexto, reafirmó la “alerta máxima de viaje a los Estados Unidos de Norteamérica”, al considerar que ese país “no garantiza hoy las condiciones mínimas de respeto, trato digno ni legalidad” para los connacionales.



La orden ejecutiva firmada por Trump el miércoles pasado impide el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de una docena de países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.



En paralelo, la medida impone restricciones a personas provenientes de otros siete Estados: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.



El texto presidencial contempla ciertas salvedades. Quedan exentos de la prohibición aquellos individuos que ya cuenten con una visa válida y se encuentren en territorio estadounidense, así como quienes posean residencia permanente (conocida como ‘green card’) o tengan doble nacionalidad.



Tampoco serán afectados los titulares de visados diplomáticos, deportistas y personal técnico que viajen a eventos de carácter internacional como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial, además de personas de nacionalidad afgana con visa especial.



La implementación de la medida está prevista para el 9 de junio. Además, el documento ordena al secretario de Estado la elaboración de un informe inicial a presentarse en un plazo de 90 días, y posteriormente cada 180 días, con recomendaciones sobre si la política debe mantenerse, ajustarse, ser revocada o ampliada.

