Estalla la disputa entre Trump y Musk: Acusaciones de Epstein, posibles recortes de contratos y juicio político

Una de las alianzas más poderosas de la política estadounidense parece haber llegado a su fin.



6 de junio de 2025.- El presidente Donald Trump y Elon Musk tuvieron un intenso enfrentamiento en sus respectivas redes sociales el jueves. El presidente insinuó la idea de recortar los diversos contratos gubernamentales del multimillonario tecnológico, mientras que Musk, en un momento dado, se enfureció y afirmó que el nombre de Trump figuraba en los llamados archivos Epstein, informó La Edición de CNN.com



El drama del jueves comenzó cuando Trump confirmó el deterioro de su relación con Musk, afirmando estar "muy decepcionado" con el multimillonario tecnológico tras criticar repetidamente el ambicioso proyecto de ley sobre la agenda nacional del presidente en los últimos días.



"Elon y yo teníamos una excelente relación. No sé si la tendremos", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval, menos de una semana después de que ambos intercambiaran efusivos elogios en el último día de Musk como funcionario especial del gobierno.



Poco después, Musk respondió en su plataforma de redes sociales X que Trump no podría haber ganado las elecciones de 2024 sin él, un comentario que pareció irritar aún más al presidente e intensificar significativamente la disputa, que se desarrolló en plataformas de redes sociales rivales propiedad de ambos.



"Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado", dijo Musk. Añadió: "¡Qué ingratitud!".



Musk inició inicialmente la disputa pública el martes, calificando de "repugnante abominación" un gigantesco proyecto de ley republicano sobre impuestos, recortes de gastos, energía y la frontera debido a las proyecciones de que aumentará considerablemente el déficit. El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes el mes pasado y está siendo considerado por el Senado, y el multimillonario tecnológico ha dejado claro que pretende hundirlo o instar a los legisladores republicanos a reescribirlo significativamente. Trump y Musk no han hablado desde el arrebato inicial de Musk, según informaron varias fuentes a CNN.



El intercambio de opiniones entre Trump y su megadonante, antiguo "primer amigo" y sustituto convertido en funcionario especial del gobierno, marcó una ruptura muy pública de un antiguo centro de poder para la segunda administración Trump. El presidente había facultado plenamente a Musk para tomar medidas drásticas a través de su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental para transformar el tamaño y el alcance del gobierno federal, algo que Musk llevó a cabo con distintos niveles de éxito. Pero la amistad se agrió rápidamente tras su salida, cuando Musk criticó duramente el punto más crítico de la agenda de Trump.