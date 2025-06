Anunciarán nuevo esquema de precios acordados de bienes esenciales según Ramón Lobo

Ramón Lobo

2 de junio de 2025.- El diputado y presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, dijo que próximamente será anunciado nuevo esquema de precios acordados en bienes esenciales, el cual será publicado en Gaceta Oficial.



En una entrevista ofrecida a un portal digital, este lunes 2 de junio, el parlamentario se refirió al encuentro sostenido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con sectores empresariales para impedir «alguna escalada importante especulativa”, logrando a ciertos acuerdos en los precios de los pollos, huevos y a otros productos que serán «próximamente» publicados en Gaceta Oficial.



Al respecto, el diputado Ramón Lobo aseveró que existe un nuevo esquema de precios acordados, ya que «no apostamos a que la gente venda por debajo de los costos de producción, pero indudablemente tienes que tener una ganancia razonable y su estructura de costos tiene que estar ajustada, cuando corresponda, a la equivalencia a la tasa de cambio oficial que publica el BCV».



Agregó que si se logra controlar la tasa de inflación, «indudablemente los ingresos reales del venezolano, que ha sido atacado de manera estrepitosa a través de este mecanismo, van a tener un mayor rendimiento”.



Extrema derecha está detrás del ataque a la moneda



El diputado Ramón Lobo denunció que sectores de la extrema derecha están manipulando plataformas digitales para atacar el Bolívar, la moneda nacional.



Lobo explicó que esta estrategia forma parte de una «guerra económica» continua contra Venezuela, vinculando directamente estas acciones con «sectores de la derecha extremista que han llamado a la intervención militar» y a la aplicación de sanciones.



Puntualizó que «desde que llegó la Revolución Bolivariana, Venezuela ha sido sometida a diversos esquemas de guerra, de acciones contra la tranquilidad y eso se ha denominado la guerra no convencional con cinco dimensiones, que particularmente visualizo y que desde hace 10 años se conjugan de manera articulada, a través de las dimensiones mediática, psicológica, política, internacional y económica».



"Dentro de la económica está el ataque a la economía real, la financiera y a los mercados de capitales, con la intención de distorsionar el funcionamiento del aparato productivo y hemos observado un ataque continuo de la tasa de cambio, a través de las Redes Sociales y algunos medios de comunicación social, creando una tasa de cambio artificial sin sustento econométrico, ni estadístico. Sólo se trata de un instrumento de guerra para desestabilizar, desde el punto de vista económico a la nación" enfatizó.



En este sentido, Lobo recordó que el ataque al Bolívar no es un fenómeno nuevo. Al mismo tiempo, hizo referencia a la «lechuga verde» en 2004 y, posteriormente, a «Dólar Today» durante los años de alta inflación (2017-2020), identificándolos como «punta de lanza» para generar distorsiones.



Asimismo, el diputado señaló que, tras un período de relativa estabilidad cambiaria en 2023-2024, el alza de la divisa comenzó en mayo del año pasado, coincidiendo con las elecciones de julio, y se intensificó en octubre mediante una «manipulación».



Agregó que «estos marcadores criminales perseguían un fin político, porque venían las elecciones presidenciales y en octubre se disparo para crear un escenario de molestia popular», al tiempo dijo que esos hechos no son aislados, son promovidas por la ultraderecha fascista.



Insistió en afirmar que el Banco Central de Venezuela (BCV) inyectó miles de millones de dólares al mercado cambiario, además de las contribuciones del sector privado, lo que debería estabilizar la economía.



Finalmente, el diputado Lobo felicitó al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, por el «golpe certero» contra el grupo de «estafadores y terroristas financieros tecnológicos» al paralizar inmediatamente los portales que generaban distorsión del valor cambiario de la moneda.