En la "la cena-crypto" de Donald Trump “La comida fue pésima”, "poca seguridad" y relojes de $100.000

Donald Trump organizó una gala para los principales compradores de su moneda meme $TRUMP, donde los invitados informaron sobre la mala calidad de la comida y la seguridad cuestionable.



24 de mayo de 2025.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una cena de gala para los 220 principales compradores de su moneda meme $TRUMP el jueves por la noche, a pesar de las fuertes críticas recibidas. Según un informe de The Independent, Trump voló a Virginia, sede del evento, en el helicoptero presidencial y desde un atril adornado con el sello presidencial. Esto a pesar de que la Casa Blanca argumentó que se trataba de un evento "privado" y que Trump "asistía en su tiempo libre", Informó Los Tiempos de Hindustan.



Entre los invitados se encontraban influencers de criptomonedas, figuras importantes de la industria y la ex estrella de la NBA Lamar Odom. Algunos de los invitados eran ultrarricos, pero otros, según se informa, eran más "normales". La cena no estuvo abierta a la prensa.



¿Qué sucedió en la cena de Trump con la moneda meme?

Trump hizo una breve aparición y pronunció un discurso. Los invitados disfrutaron de comida. Los cuatro mayores compradores recibieron relojes con incrustaciones de piedras preciosas.



¿Qué tal estuvo la comida?

Al parecer, no estuvo buena. El influencer de TikTok Nicholas Pinto dijo que seguía con hambre al salir de la gala. “La comida era pésima”, dijo Pinto. “No me dieron nada de beber aparte de agua o el vino de Trump. No bebo, así que tomé agua. Solo me llenaron el vaso una vez”.



Pinto fue invitado a la gala tras invertir 300.000 dólares en $TRUMP. “Fue la peor comida que he probado en un campo de golf de Trump”, dijo. “Lo único bueno era el pan con mantequilla”.

Otro invitado comentó que la comida estaba "bien, pero no de primera".



¿Interactuó Trump con los invitados en la gala?

Según Pinto, apenas. El presidente de Estados Unidos, según se informa, pasó un total de 23 minutos en la gala. "No habló con ninguno de los 220 invitados, quizá con los 25 mejores", dijo Pinto. Pronunció un discurso antes de regresar en helicóptero.



"En general, solo habló de su campaña, de cómo venció a Biden, y bla, bla, bla, de cómo estábamos en una situación terrible con las criptomonedas antes de que fuera elegido y ahora estamos en una situación excelente", declaró un invitado a The Verge.



¿Qué se llevaron los que más gastaron?

El gran premio para los cuatro ganadores fue un reloj Tourbillon de la marca Trump de 100.000 dólares. El multimillonario de criptomonedas Justin Sun compró más de 20 millones de dólares en $TRUMP durante el concurso y, por lo tanto, obtuvo el primer lugar.



Durante la gala, recibió un reloj Tourbillon de la marca Trump valorado en 100.000 dólares. Sin embargo, Trump no lo entregó él mismo.



¿Hubo algún problema de seguridad?

Mucho. Al parecer, la seguridad en la gala de Trump fue, como mínimo, cuestionable. The Verge informó que el proceso de selección de los más de 200 invitados a la gala fue una verificación KYC bastante simple, realizada por un tercero. Esto proporcionó a desconocidos, incluidos extranjeros, un grado de proximidad sin precedentes con el presidente estadounidense.