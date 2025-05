Similar al Cestaticket: Conductores piden crear bono de transporte para trabajadores‚ personas de la tercera edad‚ discapacitados y estudiantes

El director de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano (Cavemtrex), Fernando Mora, expresó que el sector ha venido planteando que se asigne un bono para trabajadores y estudiantes, el cual ayudaría a la ciudadanía a enfrentar los costos del servicio.

«Ese planteamiento es el que nosotros venimos expresando en las mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacional», añadió al tiempo que sumó que «la tarifa no sería un inconveniente si existieran las medidas compensatorias necesarias para garantizarle al transportista que pueda mantener su unidad y existiera una renovación de flota», sumó.

Sostuvo que esta propuesta tiene varios años y resaltó que el sector viene «planteando la necesidad de un bono de transporte para los trabajadores en general, tanto al sector público como al privado, también para los estudiantes y las personas de la tercera edad o con discapacidad».

Asimismo, enfatizó que esta propuesta «aliviaría a los trabajadores y a estos sectores», así como también «nos permitiría cobrar un poco más, que vendría a garantizarle al transportista tener los recursos necesarios para mantener su unidad en buen estado».

Mora apuntó que los actuales precios no permiten que los transportistas puedan adquirir flotas nuevas de transporte: «las actuales tarifas no permiten tener una caja de ahorro, eso no existe. Por lo tanto, no se puede pensar en renovar las unidades. Escasamente le alcanza al transportista para el mantenimiento preventivo de su vehículo».

Puntualizó en Fedecámaras Radio que la propuesta del bono de transporte sería similar a lo que es el Cestaticket.

«Se trata de una medida compensatoria. En el caso de los estudiantes, el bono debería ser otorgado a través de un estudio social, estaría dirigido a aquellos estudiantes que realmente necesiten el servicio de transporte», explicó.