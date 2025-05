Quién es Elías Rodríguez, el sospechoso del tiroteo en Washington

Elías Rodríguez, de 30 años, fue arrestado en las últimas horas como el principal sospechoso del crimen de dos trabajadores de la embajada israelí en Washington DC, frente al Museo Judío. "¡Palestina libre, Palestina libre!", repitió a los gritos el acusado apenas los uniformados lo aprehendieron.

Según informó la jefa de policía de Washington, Pamela Smith, segundos antes del ataque el hombre, que tiene residencia en Chicago, había sido visto caminando de un lado a otro cerca del museo. En un momento, se acercó a un grupo de cuatro personas que salían de un evento y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra los dos empleados israelíes.

"Después del tiroteo, el sospechoso entró en el museo y fue detenido por el personal de seguridad del evento", dijo Smith. "Una vez esposado, identificó el lugar donde se deshizo del arma, que fue recuperada, y dio a entender que había cometido el delito", agregó la funcionaria policial. El sospechoso no había tenido contactos previos con la policía, añadió.

Si bien todavía se está en etapa de investigación, como Rodríguez expresó su apoyo a la causa palestina durante su detención las principales hipótesis giran en torno a que el sospechoso podría tener algún vínculo con movimientos políticos o activistas que se oponen a Israel. En redes sociales, por ejemplo, algunos usuarios lo relacionaron con el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), un grupo marxista de extrema izquierda y a favor de Palestina en Estados Unidos.

Según detalló el medio The Jerusalem Post, el mismo miércoles por la mañana el joven había publicado un "juramento contra el genocidio" en sus redes sociales. Licenciado en inglés por la Universidad de Illinois, el presunto asesino también trabajó como Investigador de Historia Oral en The History Makers y, recientemente, como Especialista en Administración de Perfiles en la Asociación Americana de Información Osteopática.

El mismo medio recopiló publicaciones de sus redes sociales y encontró que en 2017 había participado de protestas en contra del racismo y la desigualdad en la ciudad de Seattle. "La riqueza que Amazon trajo a Seattle no fue compartida con sus residentes negros", dijo Rodríguez a la revista Liberation en ese entonces y añadió: "Es estructuralmente racista y un peligro directo para todos los trabajadores que viven en esa ciudad. Entonces, ¿queremos en Chicago y en todo el país una nación de ciudades dominadas y ocupadas por corporaciones masivas donde solo los ricos y blancos pueden vivir y la gran mayoría de nosotros debemos vivir en los márgenes de la ciudad y de la sociedad, en una pobreza cada vez más profunda?".

The subject is currently being interviewed by DC Metro in conjunction with our FBI JTTF team.



The US Attorney’s office is on scene with me, and our WFO management team, at the Washington Field Office reviewing the evidence to determine additional actions.



The shooting…

— Dan Bongino (@FBIDDBongino) May 22, 2025

Dan Bongino, subdirector del FBI, escribió en una publicación en redes sociales que "los primeros indicios son que esto es un acto de violencia dirigida". "Nuestro equipo del FBI está plenamente comprometido y le brindaremos respuestas lo antes posible", añadió.

Las víctimas eran una pareja que tenía planeado casarse próximamente, según el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter. "El joven había comprado un anillo esta semana para pedirle matrimonio a su novia la semana que viene en Jerusalén", explicó el funcionario a la prensa. La cancillería israelí identificó a las víctimas como Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim.