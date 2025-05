(VIDEO) Caos en Estambul, todo lo que pierde Ucrania y el cambio de relato de Europa

Viernes, 16 de mayo de 2025.- El camino a la paz parece ser ya el camino a la perdición tras la no asistencia de Putin y Trump a la cumbre de paz de Estambul. La reunión entre ambas delegaciones se está haciendo de esperar, ha explicado Lorenzo Ramírez, periodista económico."No me sorprende nada", pero el periodista ha reflexionado acerca de que Zelensky no va, sino que las conversaciones pueden estar tuteladas por el asesor británico de seguridad nacional, por si no quedaba claro quién manda, "algo impresentable". Si Ucrania fuera un país de la OTAN se podría justificar, pero no es el caso.Europa anuncia un embargo comercial total, aprovechando la situación para lanzar nuevas sanciones con la esperanza de ser apoyados por EEUU. Pero ahora, el objetivo de Europa es no devolver los activos expropiados a Rusia para usarlos ellos, justificando el desembolso del gasto en el Plan de Rearme para ocultar la recesión endémica de la Unión Europea empeorada por las sanciones a Rusia. "La única salida de Europa es más deuda y más gasto".La gran noticia de la gira de Trump es la intención de la Casa Blanca de allanar el camino a Emiratos Árabes a desarrollar sus planes de inteligencia artificial de la mano de empresas estadounidenses. Lo que muestra hasta qué punto las teocracias de los países árabes están inmersas en la idea del gobierno tecnológico de EEUU.Lorenzo Ramírez, ha insistido que este plan de IA realmente tiene una intención con China, que podría usar a los países de intermediarios para conseguir la tecnología y desafiar al gobierno de Xi Jinping."Los países bálticos están desempeñados el papel de tontos útiles de halcones", tanto a un lado como al otro del océano en base a EEUU. El periodista ha explicado que los bálticos están sembrando el germen para otra guerra en la región. El varapalo judicial a la corrupción de la compra de vacunas de Fizer de la COVID19, pone a la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen en jaque. Las farmacéuticas desde el primer momento advirtieron que no se habían probado todas las vacunas, "lo normal es que Von der Leyen dimita, pero no pasará"."Desde hace años tengo la sensación que hay que ser un delincuente para estar al frente de los organismos internacionales", en relación a los casos de corrupción endémica de Europa, incluso de Lagarde. "Si no les paramos los pies acabaremos en un estado de falsa democracia donde nadie rinde cuentas".