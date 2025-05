(VIDEO) ¿Trump y Putin con Zelensky en Estambul?, EEUU presiona a Rusia y golpe a VDL Suscribirse

Jueves, 15 de mayo de 2025.- El presidente de EEUU, Donald Trump ha afirmado que no descarta viajar a Estambul para la cumbre de conversaciones sobre la paz en la guerra de Ucrania. "Esta es una oportunidad para poner fin a la guerra, lo pensaré", han sido las palabras del líder estadounidense. Por su parte, su homólogo ruso, Putin, también está pensándose si ir o no a Estambul, en función de la decisión de Trump.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la Comisión Europea se equivocó al rechazar una solicitud presentada por The New York Times para acceder íntegramente a los mensajes de texto que la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, intercambió con el director ejecutivo de Pfizer Inc., Albert Bourla.Hoy en todo es geopolítica con Alberto García Molinero, profesor e investigador de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada; Agustín Barea, maestro en estudios de Asia y África y experto en temas de Medio Oriente, y Aurelio García del Barrio, director de Global MBA en IEB.