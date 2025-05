(VIDEO) Daniel La Calle: El histórico acuerdo de Trump y Xi, la corrupción en España y el hito de León XIV

Lunes, 12 de mayo de 2025.- En este programa de Money & Markets, Daniel Lacalle, ha calificado como histórico el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que se suma al ya alcanzado con el Reino Unido, destacando que se trata de un acuerdo marco que sienta las bases para mejorar el comercio global.Critica la narrativa mediática que ha presentado el libre comercio como una fantasía, recordando que los aranceles y las trabas comerciales son la norma en el mundo, no la excepción.Según Lacalle, en las últimas dos décadas muchos países han aumentado barreras al comercio mientras se autoproclamaban defensores del libre comercio.El acuerdo con China es clave no solo por sus implicaciones comerciales, sino también por su impacto en áreas como la tecnología y la propiedad intelectual. Subraya que será necesario auditar su cumplimiento constantemente, pero que el pacto desmiente la idea de que Donald Trump rechaza el libre comercio.Afirma que, al igual que con el Reino Unido, se ha demostrado que acuerdos comerciales sólidos pueden lograrse de forma rápida y eficaz. Este avance, señala, genera un impulso positivo para el crecimiento global y coloca una fuerte presión sobre la Unión Europea, que aún no ha presentado propuestas claras para futuras negociaciones, arriesgándose a quedar rezagada en un nuevo escenario comercial.Mario Noya, escritor, en su intervención durante la manifestación del pasado fin de semana contra el Gobierno, fue contundente al afirmar que no se debe pedir la dimisión de Pedro Sánchez, sino exigir su destitución, por considerar que ha utilizado las instituciones para su interés personal y ha corrompido el sistema constitucional.Denuncia que Sánchez intenta perpetuarse en el poder, incluso hasta 2031 o más allá, mientras sus socios, como Bildu, Junts o Sumar, no tienen ningún interés en que deje el cargo, pues "nunca han estado mejor". Noya alerta del riesgo de que España acabe siendo la “Venezuela de Europa” y subraya que las manifestaciones, si no van acompañadas de presión institucional, empresarial, mediática y política, solo sirven de válvula de escape.Antonio Camuñas, fundador de Global Strategies, ha señalado que el nombramiento del nuevo Papa León XIV, antiguo cardenal Prevost, representa un acontecimiento histórico de gran calado al romper por primera vez el tabú sobre un pontífice norteamericano, superando décadas de desconfianza entre el Vaticano y Estados Unidos.Destaca que esta elección refleja una Iglesia que reconoce la profunda devoción de los católicos estadounidenses, a pesar de vivir en un entorno mayoritariamente hostil desde el punto de vista religioso.Subraya además la singularidad del nuevo Papa por su vocación misionera, al haber pasado cerca de una década como obispo en Perú, y su pertenencia a la orden de San Agustín, caracterizada por una vida de estudio, introspección y reflexión espiritual.Camuñas también recalca que, aunque su experiencia en la curia vaticana ha sido relativamente breve, ha ocupado cargos de gran responsabilidad, como prefecto de la Congregación de Obispos, mostrando una preparación sólida pero no burocrática. En conjunto, considera que León XIV representa una figura capaz de renovar el liderazgo espiritual de la Iglesia en tiempos de profunda confusión y autocrítica en Occidente.