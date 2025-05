Un colector agredió físicamente a un adulto mayor por pagar la mitad del pasaje cuando no deberían por ley pagar pasaje Credito: Agencias

El Fiscal General de la República Tarek William Saab designó a la Fiscalía 33 en Materia de Delitos Comunes de Carabobo, para investigar y sancionar los hechos donde un colector de autobús agredió físicamente a un adulto mayor y lo dejo tirado en el pavimento.

El hecho se registró en la avenida Las Ferias, al sur de Valencia, capital carabobeña, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

La acción despiadada del colector se originó por simple hecho de que el adulto solo canceló la mitad del pasaje, por eso se molestó y agredió a una persona con desventajas físicas por ser de la tercera edad.

En este sentido se hace un llamado a las autoridades‚ porque los adultos mayores no deberían ni siquiera pagar la mitad del pasaje porque están exceptuados al 100% de la tarifa‚ tal como lo detalla la Gaceta Oficial N° 43.114 que establece en su parágrafo No 2 que las personas de la tercera edad están libres de hacer el pago del pasaje. La Gaceta establece que las mujeres mayores de 55 años y los hombres con edad superior a los 60 no pagarán pasaje.

Son mucho los altercados que se originan‚ porque muchos choferes y ayudantes no respetan este derecho de los adultos mayores y los agreden verbalmente y les faltan el respeto al pagar el 50%‚ cuando saben que no lo deberían hacer‚ pero falta rigor y vigilancia de las autoridades que no le dan la sufiiciente importancia a este derecho y por eso esto se presta para este tipo de situaciones.

Ante este delito de agresión a una persona de la tercera edad‚ el Fiscal General Tarek William Saab, ordenó investigar el caso y hacer las gestiones necesarias ante los cuerpos policiales del estado Carabobo para detener de manera inmediata y poner tras las rejas al desconsiderado sujeto.

El alto funcionario detalló que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 33ª en materia de delitos comunes, para investigar y sancionar este hecho.