(VIDEO) China dice de EEUU: miren lo que le está haciendo al mundo

Martes, 06 de mayo de 2025.- Desde Mexican Family analizan un corto video trasmitido por los chinos y a lo que China plantea, no está apelando a: mira lo que me están haciendo a mi China, los Estados Unidos, sino que miren lo que le está haciendo al mundo, oprime con tarifas, amenaza con embargos, pone bloqueos y se presenta como el defensor del respeto mutuo y y del libre comercio.Recomendado a aporreadores y aporreadoras interesados en este sensible tema de actualidad.El que se arrodilla no gana tiempo, pierde todo.