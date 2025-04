En Estados Unidos‚ el país del libre mercado y el consumismo, el pánico recorre las calles y estalla sobre los estantes de los supermercados que los consumidores dejan literalmente vacíos. El fenómeno es fruto de la guerra arancelaria de Donald Trump, reflejando una falta de confianza en el sistema y un temor a un futuro incierto. Los estadounidenses están acaparando conservas, harina, azúcar y, de manera casi simbólica, artículos como armas y municiones. Esta reacción recuerda los primeros días de la pandemia de COVID-19, y más lejos en el tiempo, la Crisis de los misiles. Mirelvis y Margarita compartieron opiniones al respecto.

Como un remolino en varias ciudades de EEUU los estadounidenses debido a la suba de los aranceles‚ se han encontrado con los precios por las nubes‚ productos como los huevos‚ aceite de oliva‚ aguacates‚ tomates‚ pimentones y aceite de palma están siendo sujertos de compras nerviosas‚ así como varios tipos de armamentos.

Al parecer el objetivo es que los estadounidenses desarrollen su industria y no dependan de los productos‚ pero no hay mucho tiempo para el desarrollo de estas y muchos de estos no se producen en el país como el aguacate y aceite de oliva.

A esto se une la cantidad de trabajadores imigrantes que se encuentran escondidos‚ deportados o se encaminan a sus países de origen‚ lo que genera inestabilidad en las granjas‚ cultivos y fábricas que son la mano de obra barata que sostienen la economía de ese país.