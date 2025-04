(VIDEO) Claves del día: El gran golpe de Trump al mundo, Europa y China tiemblan y el mercado se hunde

Jueves, 03 de abril de 2025.- Pum al mercado: el mercado se desploma por la guerra arancelaria, Donald Trump entra en el juego. "Nuestros contribuyentes han sido estafados durante más de cincuenta años, pero no va a suceder más", ha afirmado el presidente de EEUU, Trump insistiendo en que era el día más importante de la historia de EEUU. La economía global tiene dudas y el mercado empieza a entender que la guerra comercial ha llegado: el Nasdq cae más de un 3%. Desplome, caída y boquete en el jueves negro del mercado. Lo que ha venido con los aranceles es peor de lo esperado. Ahora, el inversor debe calibrar si el movimiento de Trump nos devuelve al siglo XIX.



La culpa es del documento de aranceles recíprocos de Trump: no va a negociar, sino que los aranceles empiezan ya. 20% a Europa, 34% a China, 46% a Taiwán. Frente a las tarifas impuestas a EEUU, Trump se guarda aún más de la mitad de los aranceles. "La economía del resto está en mis manos", ha sido el mensaje de Trump, porque si impone los mismos aranceles que le son impuestos a EEUU, las economías no podrían pagarlo.



A las puertas de un jueves negro, no es solo una guerra arancelaria, sino también monetaria. El Nikkei cae un 3% y Topix también: el golpe anticipa que Japón tiene que buscar otros socios en Asia Pacífico. Hang Seng 1,5% de caída. El petróleo hacia abajo y el oro también, después de una jornada de subida antes de conocer las palabras de Trump. El diferencial del bono a dos y diez años americano sufre. El dólar a la baja frente a un euro que busca el 1,10. Y Bitcoin que sufrió cuando Trump anunció los aranceles, ha ido recuperando subida a lo largo de la noche.



El día viene con un día bajista en el mercado. El inversor tiene que valorar si se va a poder realizar un movimiento de recuperación en un entorno donde Donald Trump ya ha advertido que se ha tenido que quedar en mitad de camino porque sino no se podía pagar y se hubiera hundido la economía. Es decir, Trump está negociando para que el mundo tire hacia atrás, dejándole no en el precipicio, sino al borde del mismo. Esto es lo que asusta al mercado, la incertidumbre. O Europa y China dan un paso hacia atrás con los aranceles, o Trump tirará de ellos.





