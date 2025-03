Más de 600 artistas cuestionan a la dirección del Óscar por su falta de solidaridad con el premiado palestino Hamdan Balla

La Academia de Cine de Hollywood está preocupada y al borde de una crisis interna. El máximo órgano cinematográfico de Los Ángeles (y, probablemente, uno de los más influyentes y mediáticos del cine global) ha visto con preocupación la brutal detención, con paliza incluida, que a principios de esta semana sufrió a manos de colonos judíos el director, periodista y activista palestino Hamdan Ballal, codirector del documental No Other Land, que el pasado 2 de marzo se alzaba con el premio Oscar a mejor largo documental.

Tras la queja de los codirectores del largometraje por la falta de apoyo desde Hollywood, a última hora del miércoles la presidenta de la Academia, Janet Yang, enviaba una carta condenando lo sucedido, pero a muchos de sus miembros les pareció tarde, tibia y poco específica. De ahí que la junta de gobernadores de la Academia, su máximo órgano directivo, haya decidido reunirse de urgencia y de manera extraordinaria para decidir cómo encarar ese ataque y expresar su apoyo al equipo del documental.

La reunión ha tenido lugar a las once de la mañana, hora del Pacífico‚ tal y como ha dado a conocer en exclusiva la publicación especializada en cine Deadline. Alrededor de 600 miembros de todas las ramas de la Academia han firmado dos escritos. Uno, por el que exigen una respuesta más contundente al trato que Ballal recibió por parte de las autoridades israelíes. Otro, la alternativa que ellos enviarían como respuesta al ataque, mucho más dura que la de la presidencia.

Sin embargo, la declaración oficial de la Academia, que condenó la represión contra artistas por sus trabajos o puntos de vista, no mencionó explícitamente a Ballal, lo que generó la ola de indignación en la comunidad cinematográfica.

"Es un ataque contra la verdad"

El descontento con la postura de la Academia se plasmó en la carta firmada por figuras destacadas del cine, publicada este viernes. En ella, los firmantes lamentaron que la declaración del organismo "no reflejó en absoluto el sentimiento que este momento requiere" y condenaron con firmeza la agresión sufrida por Ballal.

"Condenamos el brutal ataque y la detención ilegal del cineasta palestino ganador del Óscar Hamdan Ballal por parte de colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania", reza la carta.

Los firmantes también señalaron la contradicción en la postura de la Academia al reconocer la importancia de No Other Land con un premio y, poco después, permanecer en silencio frente a los peligros que enfrentan sus creadores.

"Es indefendible que una organización reconozca una película con un premio la primera semana de marzo y luego no defienda a sus cineastas tan solo unas semanas después", agregaron.

Hollywood en la encrucijada

La situación de Hamdan Ballal no es solo un caso aislado de violencia contra un cineasta, sino que representa un problema más amplio de censura y represión contra artistas que abordan temáticas políticas sensibles.

"No es solo un ataque contra un cineasta, es un ataque contra todos aquellos que se atreven a dar testimonio y decir verdades incómodas", subrayaron en la misiva.

Para los codirectores de No Other Land, el éxito del documental en los Oscar no solo ha visibilizado la causa palestina, sino que también ha incrementado el peligro al que se enfrentan sus realizadores. "Ganar un Oscar ha puesto sus vidas en peligro cada vez mayor, y no nos andaremos con rodeos", afirmaron.

Las críticas hacia la Academia no son nuevas, pero este caso en particular ha puesto de relieve la falta de acción contundente en defensa de los cineastas que enfrentan riesgos reales por sus trabajos.

La presión de figuras influyentes de Hollywood podría obligar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a emitir una nueva declaración más alineada con las demandas de la comunidad cinematográfica, o al menos eso es lo que esperan aquellos cuyos nombres, aparecen en la misiva firmada.