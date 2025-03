(VIDEO) Los mercados financieros están prácticamente suspendiendo a Trump

Martes, 25 de marzo de 2025.- Los aranceles son inflacionistas así como las bajas de impuestos.Donald Trump recrudece la guerra comercial con la UE.A sido bastante patético como Trump hace propaganda comercial de los automóviles TESLA.Estamos ante un mundo diferente al que todos hemos conocido dijo Gonzalo Bernardo, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.La repercusión de los aranceles en España va a ser muy baja, mientras que en Italia, Países Bajos y Alemania va a ser muy fuerte.El que más tiene que perder en la guerra comercial es Estados Unidos, porque la guerra comercial no sólo es con Europa, va a ser con todo el mundo, entre otras cosas, porque tenemos un presidente (Trump) que no tiene ni pajonera idea de Economía.Él piensa que la política comercial es como el mundo de la empresa, hay una demanda y, por lo tanto, si yo me llevo la parte mayor, la otra empresa se lleva una parte menor, por lo tanto, esto es un juego de suma cero, yo gano, el otro pierde o viceversa y yo que tengo más tamaño que la mayoría de las otras empresas me voy a convertir en el abusón del barrio y aprovecharme.Pues, señor Trump, en la política comercial no es así.La Política Comercial está basada en con grandes exportaciones e importaciones el comercio genera PIB, en que después de las sucesivas rondas comerciales del GAT y la última del Uruguay en que se creó la Organización Mundial de Comercio, siempre esa liberalización mundial del comercio ha producido resultados positivos.Y que si hay un proteccionismo, este debe ser muy especializado en determinados productos y con determinados países.Las medidas de Trump posiblemente impacten a la subida a taza de inflación en los Estados Unidos.Lo más preocupante es lo que va a suceder próximamente acota el profesor Bernardo, el presidente Trump ha generado incertidumbre económica y cuando tú generas incertidumbre económica vas a tener en los próximos meses paralización en la inversión de las empresas, en segundo lugar, las familias van a gastar menos porque tienen miedo, en tercer lugar, vamos a ver como es más difícil encontrar un empleo, vamos a ver como es más difícil cambiarse de empleo.Entonces, la situación, ésta, la refleja La Bolsa, la refleja también, la moneda y no la refleja la Deuda Pública porque el tipo de interés de la Deuda Pública a un año, tres años, cinco y diez ha bajado porque se está convirtiendo en este momento en un activo refugio.Pero yo, no me gustaría estar en la piel de Estados Unidos, afortunadamente, nosotros desde España estamos mucho mejor y estamos a salvo porque tenemos tres impactos muy positivos en el PIB durante 2025, de los que no depende prácticamente nada lo que ocurre en los Estados Unidos.El Turismo, que volverá a marcar records, los Fondos Regenerations que tarde, pero que empiezan a llegar a las empresas y finalmente, entre 400 y 500 mil inmigrantes que llegarán y trabajarán, donde nosotros no queremos hacerlo.