(VIDEO) Nadie está por encima de la Ley, dijo el juez John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de EEUU

Viernes, 21 de marzo de 2025.- Nadie está por encima de la ley dejó muy en claro el presidente del Tribunal Supremo de EEUU, John Roberts, ante la reacción del presidente Trump en contra del juez Boasberg, quien intento detener la expulsión masiva de un grupo de venezolanos hacia El Salvador, acusados de pertenecer a la organización delictiva El Tren de Aragua.



"Si un presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un Juez Lunático de la Izquierda Radical quiere asumir el puesto del presidente, entonces nuestro País tiene un gran problema y está destinado al fracaso", escribía este miércoles Trump en su red social, Truth, sobre el juez Boasberg.



Si usted no está de acuerdo con la decisión de un juez, existe el recurso de apelación ante un juzgado superior.



Durante más de dos siglos se ha establecido que el juicio político, o sea, el usted enjuiciar o buscar la manera de desestimar a un juez, no es la respuesta, una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito.



Si usted no está de acuerdo con el fallo de un juez, apele y deje que las cortes hagan su debido proceso.









