EEUU: Donald Trump firma orden ejecutiva para establecer una reserva gubernamental de bitcoin

8 de marzo de 2025.-El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece una reserva gubernamental de bitcoin, un indicador clave en el camino de la criptomoneda hacia una posible aceptación generalizada, informó Prensa Asociada.



Según la nueva orden de Trump, el gobierno de Estados Unidos conservará los aproximadamente 200.000 bitcoins que ya ha confiscado en procedimientos penales y civiles, según el “zar de las criptomonedas” de Trump, David Sacks.



“Estados Unidos no venderá ningún bitcoin depositado en la Reserva. Se mantendrá como una reserva de valor. La Reserva es como un Fort Knox digital para la criptomoneda a menudo llamada ‘oro digital’”, dijo Sacks en las redes sociales.



La orden ejecutiva exige una “contabilidad completa” de las tenencias de bitcoins del gobierno, que, según Sacks, nunca han sido auditadas por completo. Agregó que el gobierno de Estados Unidos ha vendido previamente alrededor de 195.000 bitcoins en la última década por 366 millones de dólares. Dijo que esos bitcoins valdrían alrededor de 17.000 millones de dólares si el gobierno no los hubiera vendido.



Sacks dijo que la orden permite a los Departamentos del Tesoro y de Comercio “desarrollar estrategias neutrales en términos presupuestarios para adquirir bitcoins adicionales”.



Trump, que hace unos años dijo que el bitcoin “parecía una estafa”, adoptó las monedas digitales y se inclinó hacia su papel no oficial como el “presidente de las criptomonedas” de maneras que pueden ayudar a la industria de las criptomonedas y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Los actores ricos de la industria de las criptomonedas, que se sintieron injustamente atacados por la administración Biden, gastaron mucho para ayudar a Trump a ganar las elecciones del año pasado.