(VIDEO) Claves del día: Choque total Trump-China, México gana el pulso y el gran error de Europa

Viernes, 07 de marzo de 2025.- Xi Jinping ha puesto contramedidas a los aranceles que está imponiendo Trump, antes si quiera de poder haber llegado a una conversación diplomática. Todo viene al golpe que Trump quería dar a China a través de romper el acuerdo que tienen sobre la Ruta de la Seda.Estamos en medio de la guerra comercial, con un movimiento que ha alegrado el mercado. La fotografía está alrededor de cómo China contraataca a Trump.La primera buena noticia viene por parte negativa hacia el mercado. Hay un abuso monopolística por parte de Trump. El dólar va a contraponer el movimiento de más aranceles en Estados Unidos.El golpe de China indica a que la guerra comercial no ha terminado. La tensión, sobre que China no se va a quedar quieto, Bloomberg indica que "China pone la mirada a Google y las marcas estadounidenses mientras se intensifica la guerra comercial". A su vez, "China contraataca a Trump con aranceles a las exportaciones estadounidenses. Pekín pone la mirada en la energía y en Google", avisa Financial Times.Donald Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau han llegado a un acuerdo tras las conversaciones que han mantenido con Claudia Sheinbaum. Trudeau ha destacado que se tomarán medidas de represalia contra los aranceles establecidos por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y aplicará un gravamen del 25% sobre productos por un valor de 155.000 millones de dólares (aproximadamente 149.584 millones de euros) en comercio con Estados Unidos.El presidente canadiense ha afirmado que mejorarán sus fronteras implementando nuevos sistemas, tal y como ha acordado el país mexicano.Trudeau también informó que conversó directamente con Sheinbaum poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara los decretos que, a partir del martes, impondrán un arancel del 25% a las importaciones provenientes de ambos países.The Telegraph comentaba que Trump podría imponer a la UE un arancel del 10%. Sin embargo, el que tiene un superávit comercial es Europa, no EEUU. Europa ya ha prohibido comprar energía, gas natural licuado, industria automovilística, automoción, alimentación, a EEUU comprarlo. ¿No hay manera de que Sheinbaum se cambie por Von der Leyen? "La medida podría echar más leña al fuego de la guerra comercial mundial; la canciller alemana afirma que Europa puede reaccionar las políticas arancelarias con políticas arancelarias".Lo que esto puede provocar es que Europa tenga recesión. Alemania, puede entrar en un problemón. Hoy, Von der Leyen ha decidido reunirse, y ha hablado: "La UE está preparada para un diálogo sólido pero constructivo con Estados Unidos, aunque también reconocemos los posibles retos en la relación con EEUU y estamos preparados para que, cuando se nos ataque injusta o arbitrariamente, la UE responda con firmeza".