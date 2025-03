La película palestino-israelí “No Other Land” hace historia al ganar el Óscar al mejor documental

El domingo se celebraron los premios Óscar. En la categoría de mejor documental se hizo historia.

Samuel L. Jackson: "Y el Óscar es para 'No Other Land'".

La película palestino-israelí "No Other Land" (en español, Ninguna otra tierra) ganó en la categoría de mejor documental. La película aborda la lucha de los palestinos en la comunidad de Masafer Yatta, en la Cisjordania ocupada, para permanecer en su tierra a pesar de los violentos ataques de colonos judíos que buscan expulsarlos. El documental fue realizado por un equipo de cineastas palestino-israelíes, entre ellos el periodista palestino Basel Adra, que vive en Masafer Yatta, y el periodista israelí Yuval Abraham. Ambos hablaron en la ceremonia. Estas fueron las palabras expresadas por Basel Adra, quien se convirtió en el primer cineasta palestino en ganar un Óscar.

Basel Adra: "Muchas gracias a la Academia por el premio. Es un gran honor para nosotros cuatro y para todos los que nos apoyaron en la realización de este documental. Hace unos dos meses, me convertí en padre. Y espero que mi hija no tenga que vivir la misma vida que yo estoy viviendo ahora, siempre con miedo, siempre temiendo los actos de violencia de los colonos, las demoliciones de viviendas y los desplazamientos forzados que mi comunidad, Masafer Yatta, enfrenta todos los días bajo la ocupación israelí. 'No Other Land' refleja la dura realidad que hemos padecido durante décadas y a la que aún nos resistimos mientras pedimos al mundo que adopte medidas serias para detener la injusticia y detener la limpieza étnica del pueblo palestino".

Por su parte, Yubal Abraham, expresó:

Yuval Abraham: "Hicimos esta película, palestinos e israelíes, porque juntos nuestras voces son más fuertes. Nos vemos unos a otros. Vemos que la atroz destrucción de Gaza y su pueblo debe terminar, y que los rehenes israelíes brutalmente capturados en los ataques del 7 de octubre [de 2023] deben ser liberados. Cuando miro a Basel, veo a mi hermano. Pero no somos iguales. Yo vivo bajo un régimen en el que yo soy libre bajo la ley civil y Basel está bajo leyes militares que destruyen su vida y que él no puede controlar. Hay un camino diferente: una solución política, sin supremacía étnica, con derechos nacionales para ambos pueblos. Y tengo que decirlo aquí: la política exterior de este país está ayudando a bloquear ese camino. ¿No ven que estamos interconectados? ¿Que mi pueblo puede estar realmente seguro si el pueblo de Basel es realmente libre y está seguro? Hay otro camino. No es demasiado tarde para la vida, para quienes están vivos. Hay otro camino. Muchas gracias".

Esas fueron las palabras expresadas por Yuval Abraham y Basel Adra, codirectores de "No Other Land", la película que acaba de ganar el Óscar al Mejor Documental.

