(VIDEO) ¡OTAN En retirada! Rusia toma el control del frente de Kursk y Sumy

Jueves, 27 de febrero de 2025.- Desde la casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Norte América y frente a las cámaras de muchos medios de comunicación del mundo, se desarrollo este diálogo, por llamarlo de alguna forma entre Macrón, presidente de Francia y líder europeo y Trump presidente de USA y mejor amigo de Putín en estos momentos de fricción con sus antiguos aliados de la OTAN.



Esta noticia, registrada por The Mexican Family, o la Familia Mexicana (TMX), da cuenta de la rueda de prensa que ambos líderes tuvieron en The White House:



Trump dejó muy claro que Europa está acabada o al menos con un grave problema de seguridad, así comienza esta nota, imagínense ese escenario de Estados Unidos aliado con Rusia y dejando por fuera a Europa.



Macrón deja a Trump como un mentiroso, frente a todas las cámaras.



Macrón sale y contradice de frente a Donald Trump.



Trump se molesta y le deja claro tu no eres mi amigo, ustedes no son mis aliados, mi aliado es Rusia.



Todo esto frente a las cámaras de los medios internacionales.



Invitamos a aporreadores y aporreadoras, interesados en el desarrollo de estos acontecimientos, a ver el video que ofrecemos a continuación.







