(VIDEO) China contraataca con nuevos aranceles a los Estados Unidos, tras las medidas de Trump

Lunes, 24 de febrero de 2025.- La investigación antimonopolio sobre Google, junto con una serie de aranceles que van del 10 al 15% sobre maquinaria agrícola estadounidense, así como sobre el petróleo, el carbón y el gas natural licuado han aumentado la tensión entre ambos países.Además, China añadió un par de empresas estadounidenses a su lista de entidades no confíales, estas medidas son muy precisas y estratégicas y dejan en claro que China no piensa ceder, sin presentar resistencia.Algunos analistas esperaban que China tardara más en responder, pero este movimiento fue meticulosamente planeado, esperaron hasta la 1,01 p.m., hora de Pekín, justo después de la entrada en vigor de los aranceles, para anunciar esta serie de medidas coordinadas.Trump aseguró que planea hablar con los líderes chino en las próximas veinticuatro horas, dijo eso hace varias horas y dijo que si no se llega a un acuerdo, los aranceles podrían ser muy, muy más sustanciales.Así que el 10% es sólo el punto de partida y podrían subir o bajar dependiendo de cómo vayan las negociaciones.