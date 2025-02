Iris Varela propone hacer pruebas de drogas a candidatos a elección popular

Iris Varela Credito: Agencias

23 de febrero de 2025.- La diputada de la Asamblea Nacional, Iris Varela, indicó este domingo que propondrá incluir en la Constitución la realización de pruebas de drogas a los candidatos y candidatas a elección popular.



Durante el programa La Fosforito en la Radio, transmitido desde San Carlos, estado Cojedes, Varela indicó “nosotros vamos a una reforma constitucional, sería interesante exigir eso en la Constitución. Yo lo voy a proponer, sin duda lo haré”.



Refirió también que toda persona que haya tenido antecedentes penales no puede ser candidato ni dirigente de nada, porque a su juicio, son indignos y malos ejemplos para la juventud.



“Nunca un drogadicto va a poder ser candidato a nada dentro del Psuv, ni de los partidos del Gran Polo Patriótico, ninguna persona que haya tenido antecedentes penales no puede ser candidato a nada. Ojalá que a todos los candidatos se les hiciera la prueba antidoping”, subrayó la también enlace política del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Cojedes.



Precisó que las personas que salgan postuladas en el proceso que se llevará a cabo el 15 de marzo en las comunidades, deben cumplir con los requisitos exigidos por el código de ética y los estatutos del Psuv.



“Hay que exigir que todo aquel que sea candidato debe demostrar que no tiene malos vicios, porque nosotros lo que queremos es lo mejor para el futuro del país, para el ejemplo a nuestra juventud. Todo eso debe surgir del debate en las asambleas”, recalcó Varela.