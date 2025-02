(VIDEO) Corrupción en las donaciones de la USAID a la oposición venezolana

Sábado, 22 de febrero de 2025.- El Mercenario Jordan Goudreau, canadiense-estadounidense, ha reaparecido con revelaciones explosivas, que pone contra las cuerdas a la cúpula opositora venezolana, según él Juan Guaidó y sus aliados desviaron 1,600 millones de dólares de la USAID, para su propio beneficio mientras vendían al mundo la imagen de una lucha democrática.Pero eso no es todo, Goudreau a apuntado más alto y ha señalado que la CIA, el FBI y hasta la propia administración de Trump sabían de estos manejos turbios.Mientras en el exterior se hablaba de una misión para liberar a Venezuela, en las sombras se tejía un entramado de corrupción que terminó hundiendo el plan, desde dentro.El mundo ahora sabe la verdad.El exmilitar Jordan Goudreau, convertido en mercenario quien estuvo detrás de la Fallida operación Gedeón en Venezuela, dijo que el autoproclamado presidente Juan Guaidó se apropio de 1,600 millones de dólares provenientes de la USAID, dinero que supuestamente debía financiar el derrocamiento de Nicolás Maduro pero que terminó en cuentas desconocidas.Goudreau aseguró que tiene pruebas para llevar a su antiguo socio ante la justicia.El ex soldado no se guardó nada y apuntó directamente contra Guaidó, el prófugo de la justicia Leopoldo López y el cofundador de Voluntad Popular, Lester Toledo.Los acusó de haber manejado ilegalmente esos fondos, desviándolos para lujos personales mientras justificaban el gasto como parte de una lucha democrática.Para Goudreau estos personajes no sólo traicionaron a sus seguidores sino que aprovecharon el caos para enriquecerse.Invitamos a aporreadores y aporreadoras interesados en los detalles, de este controvertido caso, a ver este video producido por Prensa Alternativa.