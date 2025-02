(VIDEO) Más de 300,000 venezolanos corren el riesgo de ser deportados de Estados Unidos

Santiago Abascal, líder del partido VOX: el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien, y usted cae mal, no me extraña que tendremos aranceles por su culpa Credito: archivo web

Martes, 18 de febrero de 2025.- Esto sucedió en Las Cortes de España, en Madrid: entre Santiago Abascal, líder del partido VOX y el presidente de España, Pedro Sánchez:El señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien, y usted cae mal, no me extraña que tendremos aranceles por su culpa.Y si no los tenemos será a pesar de usted.Hay que tomarse en serio las cosas que usted dice porque son muy peligrosas.No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump, acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300,000 venezolanos que viven en Estados Unidos.Y por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas.¿Usted señor Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión?Yo creo, señor Abascal, que usted no lo va a hacer, porque usted es fuerte on el débil, pero es un servil con el poderoso, como ha demostrado.