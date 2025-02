(VIDEO) El gran desafío de Europa, el plan de EEUU con la guerra

Martes, 18 de febrero de 2025.- Hoy comienzan las negociaciones por la Paz en Ucrania en la capital de Arabia Saudita , Riad, entre Rusia y Estados Unidos con la ausencia, por el momento, de Europa y Ucrania, el Presidente de Ucrania, Zelensky dejó claro, advirtió ayer que su país no va a reconocer ningún acuerdo alcanzado sin su participación, por lo que todo lo que vamos a ver hoy, no puede ser acuerdos alcanzados sino voluntades de negociación.En este ambiente de búsqueda de la paz y de logro de acuerdos, Negocios TV nos presenta el siguiente análisis de la situación y de los posibles resultados de esta fase inicial de conversaciones:Estados Unidos busca unir todas las piezas del puzzle, se va a reunir Kellogg con Von Der Leyen en apenas unos minutos, vamos a ver la fotografía histórica, tres años después, de Marcos Rubio y Serguéi Lavrov de Estados Unidos y de Rusia, mientras Ucrania sigue en la guerra, mientras Ucrania vive todo, todavía, desde una segunda posición.Claves del día: El gran desafío de Europa, el plan de EEUU con la guerra y ¿el oro a 3100 dólares?Olaf Scholz, respecto a las negociaciones que van a plantearse entre Rusia y Ucrania, se volvía a plantear el papel de Europa ante la ayuda a Ucrania. "En este debate que se produce en un momento muy complejo para Europa tenemos algo muy claro: seguimos defendiendo a Ucrania. Nos satisface que se esté hablando de paz, pero no puede ser en ningún momento una paz dictada y que Ucrania deba aceptar lo que se le presente. Estamos en contacto con Ucrania en este sentido y el país, también lo tenemos claro, debe continuar con su camino hacía la UE. Tenemos que trabajar en la defensa de la soberanía de Ucrania en colaboración con nuestros aliados estadounidenses e internacionales", comentaba el canciller alemán.Reino Unido también intentó ayudar respecto a una respuesta conjunta con Europa: "Vengo a París, porque necesitamos hablar de una defensa común europea. Tenemos un desafío generacional". El tema fundamental era el envío de tropas en un momento posterior del acuerdo del alto el fuego a Ucrania, por parte de Europa. No a todo el mundo le ha gustado este planteamiento -España, por ejemplo-. Donald Tusk, primer ministro de Polonia, comentaba que todo menos en tropas: "Veremos todas las maneras de seguir apoyando a Ucrania junto a EEUU y la OTAN. Pero no enviaremos tropas a Ucrania".A su vez, la primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmaba: "Me parece muy bien la propuesta que plantea Reino Unido sobre el envío de tropas, está muy bien que quieran participar, pero hay muchos asuntos que hay que debatir antes de decidir sobre el envío de armas a Ucrania, se pone en juego la seguridad de nuestros propios militares". La división en Europa sobre el envío de tropas, genera un nuevo caos ante los líderes europeos.La clave fundamental es lo que llegó a los diferentes países europeos. Y es que, según Reuters, Estados Unidos ha enviado a los gobiernos europeos un cuestionario clave con 11 preguntas dividas en 6 categorías. No busca una respuesta común de Europa, busca una respuesta de todos los países europeos.Entre los temas planteados destacan la garantía de seguridad, el nivel de respaldo europeo necesario para disuadir a Rusia, la participación de terceros países en un posible acuerdo, y la disposición de algunos países europeos a enviar tropas a Ucrania. Habrá que ver cómo responde Europa: si con una respuesta conjunta o individualmente. Otro punto son el envío de tropas a Europa.