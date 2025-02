(VIDEO) Wang Yi urge a la comunidad internacional a trabajar para una solución a la crisis de Ucrania

Sábado, 15 de febrero de 2025.- En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reiteró que el diálogo es la única salida posible a la crisis de Ucrania.China le da la bienvenida a todos los esfuerzos mutuos para logra la Paz, señaló el Canciller chino, incluyendo el entendimiento mutuo alcanzado entre Estados Unidos y Rusia en estos últimos días.Creemos que todas las partes implicadas deben participar en las conversaciones de paz en el momento adecuado, este conflicto tiene lugar en suelo europeo, así que, Europa debe desempeñar un papel importante y trabajar conjuntamente para abordar las causas subyacentes e la crisis.Wang Yi recordó que China no se ha quedado de brazos cruzados ni busca beneficiarse de la crisis de Ucrania.A respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países y a proteger los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.Así mismo, el canciller chino señaló que China basa sus relaciones con Estados Unidos, en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo.China está lista para construir unas relaciones bilaterales estables, sólidas y sostenibles con Estados Unidos y para encontrar la mejor forma de coexistir en este planeta.Nosotros, por supuesto, deseamos que Estados Unidos pueda trabajar en la misma dirección, pero si sigue dispuesto a oprimir y a contener a China no tendremos otra opción que responder con la misma moneda.Wang también puso de relieve que a la hora de cumplir con las leyes internacionales, no pueden existir dobles estándares y recordó que China asume activamente sus responsabilidades y compromisos internacionales y ofrece certidumbre a un mundo marcado por las divisiones.