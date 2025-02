(VIDEO) El Plan de Trump en Ucrania: Tierras Raras a cambio de Armas

Jueves, 14 de febrero de 2025.- Desde La Base, programa de análisis político realizado en España, se tocó este tema actual relacionado con las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica (USA), Donald Trump, sobre el proceso de Paz en Ucrania, donde dejó clara la posición de su gobierno en cuanto al cobró de la inversión que realizaron en la guerra contra Rusia, que estimó en 500,000 millones de dólares.El tema no es para nada nuevo, no vayamos a pensar que es cosa de Trump, señaló Inna Afinogenova, el primero que empezó a hablar de ello, sin tapujos, fue el senador por Carolina del Norte Lindsey Graham, gran aliado de Kiev, en septiembre se lo dijo directamente a la cara al presidente de Ucrania Volodímir Zelensky, que no sabia que responder.Pablo Iglesias añadió que Trump le propone a Kiev: fíjense que le podemos dar más cacharro para matar pero que lo paguen viene a decir Trump, El Pacifista, pueden ser rusos algún día o pueden no serlo, ellos sabrán, le propone básicamente a Kiev aceptar el papel de colonia, definitivamente y a correr, al final, solo le queda a Ucrania solo le queda la opción de ser algún tipo de estado satélite, para Estados Unidos o para Rusia, no parece que haya muchas opciones más, de soberanía ya, pues, ni hablamos.