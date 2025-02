El rey Abdala II de Jordania rechaza propuesta de Trump: reconstruir Gaza con los palestinos es la prioridad

La reunión en la Casa Blanca de este martes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Abdalá II de Jordania no parece haber servido para acercar posiciones. El republicano ha insistido en sus declaraciones públicas de poner en práctica su plan para reconstruir Gaza después de expulsar a los 2,2 millones de palestinos. Ha expresado su certeza de que logrará un acuerdo no solo con Jordania, sino también —"creo que la probabilidad es de un 99"— con Egipto para que los dos países ofrezcan "parcelas" donde reasentar a los gazatíes. Pero el monarca jordano ha reiterado su oposición tajante a una propuesta que los países árabes rechazan de modo unánime.

En una serie de mensajes en X, la antigua Twitter, Abdalá II ha declarado que en la reunión ha reiterado "la firme oposición de Jordania contra el desplazamiento de los palestinos en Gaza y Cisjordania. Esta es la posición unánime árabe. Reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos y resolver la horrenda situación humanitaria debería de ser la prioridad para todos". Y agrega: "Lograr una paz justa con la base de la solución de los dos Estados es el modo de lograr la estabilidad regional. Eso necesita el liderazgo estadounidense. El presidente Trump es un hombre de paz. Fue instrumental para lograr el alto el fuego en Gaza. Miramos hacia Estados Unidos y las partes implicadas para que se aseguren de que se respeta".

Desde que Trump presentó su propuesta hace una semana, Abdalá II se ha negado de plano, como las autoridades egipcias y las de otros países árabes, a aceptar una propuesta que consideran contraria al derecho internacional y equivalente a una limpieza étnica, que pone fin a la aspiración de un Estado palestino y que desestabilizaría sus propias naciones. En las declaraciones públicas de ambos al comienzo de su reunión, el soberano jordano se mostró mucho más circunspecto que el presidente estadounidense en sus declaraciones: "De lo que se trata es de cómo vamos a hacer funcionar esto de modo que convenga a todo el mundo", señaló diplomáticamente, sin mencionar específicamente el plan de Trump. De momento, Jordania recibirá a 2.000 niños palestinos gravemente enfermos o heridos para darles tratamiento médico, anunció.

Los países árabes, sostuvo el soberano, presentarán una propuesta para contrarrestar la del republicano. No quiso dar detalles sobre qué plantearán exactamente. Egipto ha convocado una cumbre extraordinaria de este bloque el día 27 para tratar la situación en Gaza. "Vamos a esperar a lo que diga Egipto", señaló al comienzo de un encuentro de dos horas y que, a priori, parece haberse desarrollado en términos menos cordiales que los que Trump reservó la semana pasada al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien trató durante casi tres horas antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta en la que reveló su propuesta.

El ministro de Exteriores de Egipto, Bader Abdelati, se reunió el lunes con el secretario de Estado, Marco Rubio, presente también este martes en el encuentro en la Casa Blanca entre el monarca jordano y Trump. Según informó su cancillería en El Cairo, Abdelati expresó su rotundo rechazo al plan estadounidense. Un comunicado del Departamento de Estado se limitó a indicar que ambos "reiteraron la importancia de la estrecha cooperación para hacer avanzar la planificación tras el conflicto sobre la gobernanza y la seguridad de Gaza. Ambos subrayaron que Hamás no puede volver a gobernar Gaza o amenazar a Israel nunca más".

Para Egipto y Jordania, la amenaza es existencial: ya cuentan con una importante población de refugiados palestinos. Un nuevo flujo de cientos de miles de personas quebraría los delicados equilibrios sociales y políticos, y existiría un riesgo de que se crearan nuevos grupos radicalizados.

En el caso de Jordania, la situación es particularmente delicada: tres de los once millones de habitantes de este país de recursos limitados son de origen palestino. Extremistas palestinos asesinaron al bisabuelo del actual soberano, Abdalá I, y trataron de derrocar a su padre, Husein.

El presidente estadounidense pasó por encima de todo ello. "Nos vamos a llevar [Gaza]. Vamos a controlarla, vamos a cuidarla. Vamos a acabar obteniéndola y se van a crear un montón de trabajos para la gente de Oriente Próximo", señaló, al insistir en que su propuesta "traerá la paz a la región".

El plan del presidente no deja claro cómo piensa Estados Unidos hacerse cargo de Gaza. Él ha insinuado que Israel se la cedería, e incluso ha mencionado que podría "comprarla", como dice que quiere hacer con Groenlandia, la isla ártica bajo control danés. Pero Israel no puede hacer eso: la Franja no es parte de su territorio, no está bajo su soberanía. Preguntado este martes sobre qué autoridad le daría el control de Gaza, Trump respondió: "la autoridad de Estados Unidos", sin entrar en detalles.

Desde que presentó, ante la sorpresa generalizada, su propuesta para tomar el control de Gaza y desarrollar la Franja como un enclave turístico costero —"la Riviera de Oriente Próximo"— de donde se habría expulsado a los palestinos, Trump ha ido aportando detalles con cuentagotas. La semana pasada mencionó que Estados Unidos "comprará" el enclave y se limitaría a efectuar tareas de reconstrucción; la seguridad correspondería a Israel. Este fin de semana subrayó que los gazatíes no tendrán derecho al retorno.

En sus declaraciones en el Despacho Oval, este martes ha indicado, por contra, que Estados Unidos no adquirirá el territorio gazatí. "No hay nada que comprar", afirmó, "todo está destruido". Pero una vez que EE UU se haga con el control, aseguró, promoverá "un desarrollo económico a una gran escala", en la que se "construirán muchas cosas buenas, incluidos hoteles, edificios de oficinas y viviendas". También ha indicado que no tiene en mente solo a Egipto y Jordania como países de acogida: "Podemos tener otros sitios, pero creo que cuando acabemos nuestras negociaciones tendremos un sitio donde vayan a vivir muy felices y muy seguros".

Trump también vino a retractarse de la amenaza que había proferido el lunes: que podría plantearse suspender la ayuda a Egipto y Jordania si esos países no se plegaban a ofrecer terreno donde instalar a las comunidades de palestinos expulsados. Junto al rey Abdalá II y al príncipe heredero jordano, Husein, el presidente estadounidense descartó ahora ese extremo, al afirmar: "Creo que estamos por encima de eso".

Jordania recibió en 2023 casi 1.700 millones de dólares (1.640 millones de euros) en asistencia estadounidense, según los datos oficiales del Gobierno en Washington. Egipto obtuvo 1.500 millones, de los que más de 1.200 fueron para ayuda militar.

La conversación entre el presidente y el monarca se ha desarrollado en un momento de especial tensión en Oriente Próximo. La milicia palestina Hamás anunció este lunes que suspendía los intercambios de prisioneros pactados dentro del acuerdo de alto el fuego negociado con Israel en enero tras este no respetar el alto al fuego contra Gaza. Trump respondió horas más tarde con un ultimátum en el que conminaba al grupo radical a entregar a todos los rehenes israelíes en su poder para el mediodía del sábado. De otro modo, amenazó, "se abrirán las puertas del infierno".