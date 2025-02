(VIDEO) Así pensaba Marco Rubio: no hay manera de que este régimen sobreviva (refiriendose al gobierno de Nicolás Maduro)

Martes, 11 de febrero de 2025.- Así pensaba Marco Rubio antes de ser designado Secretario de Estado de Los Estados Unidos, el gobierno y el pueblo de Venezuela deben estar alertas ante este comentario preciso:



Están perdiendo y ellos lo saben, ellos lo saben, hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico y de desobediencia civil y los movimientos pacíficos y de desobediencia civil la batalla que ganan es la última



No hay manera de que Maduro sobreviva a esto



No hay manera en que este régimen sobreviva y cada día la presión se incrementa.



Con amigos así, no se necesitan enemigos.