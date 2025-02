Trump ahora pide a Ucrania intercambiar tierras raras por ayuda de EEUU

Ucrania, nada es gratis en esta vida Credito: La Iguana TV

Lunes,03 de febrero de 2025.- El presidente de EEUU, Donald Trump, quiere hacerse con las tierras raras de Ucrania, minerales críticos considerados como anhelados en el mundo, a cambio de brindarle asistencia a Kiev, informa AFP este lunes.



«Estamos buscando llegar a un acuerdo con Ucrania, donde ellos asegurarán lo que les estamos dando con sus tierras raras y otras cosas», afirmó Trump ante los periodistas en la Oficina Oval.



Sus palabras hicieron eco de la propuesta del propio líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, quien el pasado octubre había ofrecido a Occidente recursos naturales de Ucrania valorados en billones de dólares, en el marco de su ‘plan de la victoria’ en el conflicto con Rusia, que presentó ante la Rada Suprema (Parlamento ucraniano).



Al exponer su iniciativa, Zelenski hizo hincapié en «los recursos naturales, y en particular los metales críticos por valor de billones de dólares estadounidenses, que se concentran en Ucrania». «Se trata, en particular, de uranio, titanio, litio, grafito y otros recursos estratégicos y estratégicamente valiosos, que fortalecerán a Rusia y sus aliados o a Ucrania y el mundo democrático en la competencia global», sostuvo en su discurso.



Uso conjunto de los recursos ucranianos



Zelenski calificó el repartimiento de riquezas ucranianas como una «oportunidad de crecimiento» para el país, asegurando que tal paso reportará ventajas a sus ciudadanos. «Crecimiento económico de los ucranianos, de todo nuestro Estado. Fortalecimiento económico de la Unión Europea, en aras de la autonomía económica y, en muchos aspectos, de la seguridad de Europa», dijo.



Además, se trata de «una oportunidad para que Estados Unidos y nuestros socios del G7 trabajen con Ucrania, un aliado que puede proporcionar un retorno de la inversión», agregó, aseverando además que «el punto económico de nuestra estrategia tiene una aplicación secreta que se comparte sólo con determinados socios».



En este contexto, propuso a Washington, «junto con ciertos socios, en particular la Unión Europea, de la que Ucrania formará parte», firmar «un acuerdo especial sobre la protección conjunta de los recursos críticos disponibles en Ucrania, inversión conjunta y luego el uso del potencial económico apropiado».



«Sentados en una mina de oro»



Por su parte, el senador estadounidense Lindsey Graham admitió públicamente, a principios de septiembre, que Washington está interesado en los recursos naturales que posee Ucrania. «[Los ucranianos] tienen minerales por valor de un billón de dólares que podrían ser buenos para nuestra economía. Por eso quiero seguir ayudando a nuestros amigos en Ucrania», dijo en aquel entonces.



Previamente, en junio, el senador había comentado que Occidente está interesado en ayudar a Ucrania a cambio de sus recursos naturales, que pueden dar beneficios de entre 10 y 12 billones de dólares. «Si ayudamos a Ucrania ahora, podrá llegar a ser el mejor socio de negocio con el que jamás hayamos soñado», sostuvo. «Vamos a ayudarlos a ganar una guerra que no podemos permitirnos el lujo de perder», subrayó, convencido de que los ucranianos «están sentados en una mina de oro».