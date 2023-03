Profesor Esteban Mosonyi desmiente que esté en la indigencia

20 de marzo de 2023.-

Con un mensaje de voz y una foto junto a la ex ministra Oly Millán, el destacado profesor Esteban Mosonyi desmintió que se encuentre en la indigencia y que no esté produciendo intelectualmente debido a una penosa situación económica.

"Hay una campaña, se están haciendo unas colectas, pero sin duda hay un malentendido que debo aclarar. Me hacen ver como una persona en estado terminal e improductiva intelectualmente", dijo el académico octogenario.

"Yo, como millones de venezolanos, devengo un sueldo mínimo y estamos afectados por la sanciones que han generado en parte esta crisis económica pero también por el desgobierno que tenemos. Esta crisis cuyo peso recae sobre los hombros del pueblo trabajador se ha prolongado más de diez años y estamos todos afectados", enfatizó*.

"Sin embargo estoy produciendo investigaciones sobre meta-antropología y hallazgos del idioma caribeño relacionados con el estudio de Guaicaipuro que espero compartir pronto. Vamos a corregir esta campaña", concluyó.

La información la dio a conocer el profesor Roberto López Sánchez de La Universidad del Zulia(LUZ) junto a este mensaje: "Con el objetivo de verificar la verdadera situación del profesor Esteban Emilio Mosonyi, la profesora Oly Millán, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC),en la cual participa desde hace años el profesor Mosonyi, lo visitó en su casa este lunes 20 de marzo".

"Podemos decir que la campaña que circula por las redes, en la cual se pide dinero para atender la situación de pobreza del profesor Mosonyi, es sin dudas una exageración".

"Tal vez bien intencionada, movida por el desconocimiento directo sobre las condiciones de vida del profesor Mosonyi".

"En todo caso, podemos afirmar que el profesor Esteban Emilio Mosonyi, se encuentran bien de salud, y en plena producción intelectual en las áreas de Meta antropología y estudios de la lengua Caribe. Como él mismo lo afirma en los audios adjuntos", explicó López Sánchez.

El profesor López Sanchez recordó que "su participación en la PCDC fue lo que originó que el gobierno lo destituyera en 2016 como rector de la Universidad indígena. Mosonyi dio unas declaraciones en la mañana, era una crítica al proyecto extractivista Arco Minero del Orinoco, y en la tarde Maduro lo destituyó", indicó el docente universitario.

Esteban Mosonyi, es un destacado antropólogo venezolano de 84 años, que ha recibido el Premio Nacional de la Cultura en 1999; Premio Clacso 2022, entre otros galardones por sus investigaciones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Por posiciones críticas al actual gobierno sobre el Arco Minero y la impunidad en el asesinato del cacique yukpa Sabino, ha sido acusado falsamente por el oficialismo en 2 oportunidades de ser "agente de la CIA", lo que desató una campaña de solidaridad en toda América Latina para proteger su integridad física y moral.

* * *

Caracas, 20 de marzo de 2023

Al Pueblo de Venezuela

Aclaratoria

Agradezco profundamente al pueblo venezolano, a todos los segmentos de nuestra población sin distingo de colores políticos o de otra índole, el cariño, el reconocimiento, el respeto y la solidaridad que me han dispensado, en ocasión del cumplimiento de mis ochenta y cuatro años de existencia en pleno uso de mis facultades. Si bien sufro el embate de nuestra crisis económica y del sueldo mínimo congelado -en parte producto de las sanciones-, gozo de una salud aceptable, muy buena alimentación y suficiente comodidad para seguir trabajando, gracias al espléndido apoyo que me brinda la familia que me acogió en su seno hace muchos años, y a la ayuda permanente de mis amistades que me hacen mas llevadera la vida cotidiana.

Las instituciones del país me han hecho múltiples reconocimientos y homenajes, manifestando sus deseos de sincerar y mejorar mi difícil situación laboral, lo cual es indispensable para aprovechar los años que me quedan como investigador activo en proceso de elaboración y profundización de mis iniciativas mas recientes de carácter lingüístico y socio antropológico; aquellas que darán sentido y sustentabilidad a mi vida productiva, hasta que mis fuerzas me lo permitan. Quiero invitar a reactivar el Movimiento por la Identidad Nacional, difundir el Manifiesto Metantropológico, vitalizar la Universidad de la Universidad Indígena del Tauca, reactivar el caribano, reeditar varios de mis trabajos, entre otras actividades.

No creo que una colecta pública pueda modificar sustancialmente los aspectos negativos de mi situación, que comparto con muchísimos venezolanos. Por eso pido a las instituciones nacionales y otras fuerzas sociales, llegar a un acuerdo viable sobre salario mínimo y otros temas conexos, sin lo cual es imposible echar las bases de un desarrollo nacional sostenible y consensuado.

Con mis mejores deseos fraternales para todas y todos, incluida la Madre Naturaleza,

Esteban Emilio Mosonyi