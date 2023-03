Pánico generalizado a crisis financiera, y efecto dominó

15 de marzo de 2023.-

El pánico y el efecto dominó se están produciendo en medio del enfrentamiento de la OTAN/EEUU y sus vasallos contra Rusia y China.

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el viernes 10 de marzo y luego Signature Bank no solo han sembrado la incertidumbre financiera en EEUU, también ha tenido consecuencias alarmantes que ya se están haciendo visibles en distintas partes del mundo.

En el Reino Unido, la filial del SVB está a punto de declararse insolvente, ya ha cesado su actividad y no acepta nuevos clientes. Más de 250 directores ejecutivos de empresas tecnológicas británicas han firmado una carta dirigida al ministro de Hacienda británico, Jeremy Hunt, en la que piden la intervención del Gobierno, según una copia develada el sábado por la Agencia hegemónica británica Reuters.

"La reciente noticia de que SVB va a declararse insolvente representa una amenaza existencial para el sector tecnológico británico", dice la carta. "Este fin de semana la mayoría de nosotros, como fundadores de empresas tecnológicas, estamos haciendo cuentas para ver si somos potencialmente insolventes desde el punto de vista técnico".

Al parecer, esto era solo el comienzo el fin de semana pasado, puesto que SVB también tenía sucursales en Alemania, China, Dinamarca, India, Israel y Suecia. Los empresarios británicos advierten de que la quiebra del banco podría acabar con las ‘startups’ de todo el mundo si no interviene el Gobierno.

En este contexto, el Tesoro británico ha empezado a sondear a las empresas de nueva creación, preguntándoles cuánto tienen en depósito, su consumo aproximado de efectivo y su acceso a servicios bancarios en el SVB y fuera de él, comentaron a Bloomberg dos personas familiarizadas con el asunto.

Lunes Negro para las Bolsas europeas

Más temprano, desde la Red de Comunicación Popular – Redcom, advertíamos sobre que las Bolsas de Europa han abierto en rojo este lunes 13 tras las caidas de SVB y Signature Bank. Las quiebras de estos dos bancos yankys han condicionado a los mercados europeos que estaban más enfocados en la próxima reunión del jueves del Banco Central Europeo (BCE) y en la inflación galopante, que tiñe todo el mapa europeo de rojo. Además, han condicionado a los mercados en la apertura de las Bolsas, en este lunes negro.

Algunos analistas temen que sea la "punta del iceberg" en el sector bancario. Las pérdidas de SVB Financial fueron de aproximadamente de US$1.800 millones, como consecuencia de la necesidad de vender activos después de una mayor caída de la esperada en sus depósitos.

Las acciones de Credit Suisse también alcanzaron un nuevo mínimo histórico en las primeras operaciones del viernes pasado, mientras el sector bancario europeo sufría las consecuencias de la fuerte caída de los valores financieros estadounidenses. Credit Suisse se desploma en bolsa casi un 10%, mientras que los CDS (seguros de impago que suben ante posibilidad de quiebra) se disparan a su máximo histórico.

Cómo la Reserva Federal hizo que SVB se hunda en un día

La calamidad puede haber sido alarmante, pero no fue impredecible, dada la política agresiva de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, dice el autor y experto bancario David Tawil.

"Lo que suelen hacer los bancos es recibir depósitos y otorgar préstamos. La mayor parte del capital generalmente se mantiene en algunos instrumentos muy seguros, como la deuda del Tesoro de los Estados Unidos", explicó Tawil.

En consecuencia, SVB compró la mayor cantidad posible de estos bonos del Tesoro de muy bajo rendimiento con los fondos de depósito que tenían disponibles para al menos frenar, si no detener, la depreciación inflacionaria del efectivo que tenían disponible.

▪︎ Los cuatro bancos más grandes de EEUU perdieron u$s 47 mil millones en un día. Motivo: colapso de Silicon Valley Bank.

El director ejecutivo de Silicon Valley Bank (SVB), Greg Becker, vendió 3,6 millones de dólares en acciones de la empresa matriz SVB Financial Group, aproximadamente dos semanas antes de que el banco anunciara la pérdida de 1.800 millones de dólares que terminó por desencadenar su bancarrota, informó el sábado 11 Bloomberg, citando documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC).

El pasado 27 de febrero, un fideicomiso propiedad de Becker se encargó de vender 12.451 acciones de la entidad bancaria por un costo de 287 dólares cada una. También ese mismo día, el CEO de SVB adquirió la misma cantidad de acciones mediante opciones por un monto de 1,3 millones de dólares.

Las transacciones fueron programadas el 26 de enero de este año mediante una disposición establecida en 2000 por la SEC que permite planificar la venta de acciones en una fecha predeterminada, con el fin de evitar sospechas de negociaciones con información privilegiada.

No obstante, algunos analistas comentaron que la normativa, denominada plan 10b5-1, presenta algunas deficiencias, incluyendo la falta de períodos de reflexión obligatorios (tiempo estipulado para que las ventas de las acciones no se lleven a cabo después de ser programadas). Por su parte, el presidente de la SEC, Gary Gensler, destacó que los ejecutivos abusaron potencialmente del plan 10b5-1, por lo que la propia agencia propuso nuevas reglas para el programa.

Un portavoz del banco regional del Sistema de la Reserva Federal (FED), citado por Reuters, comunicó que Greg Becker ya no formaba parte de la junta directiva de esta. Entre 2014 y 2017, Becker se desempeñó como presidente de la organización Silicon Valley Leadership Group, además de haber sido miembro del grupo de asesores en economía digital del Departamento de Comercio de EEUU.

SVB, que es considerado el decimosexto banco más grande de EEUU, colapsó el viernes pasado después que los depositantes, en su mayoría relacionados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero, a medida que se extendía la preocupación por la crisis que atravesaba la entidad bancaria.

En consecuencia, este colapso provocó un ataque de pánico entre los inversores, ya que puso de relieve un problema mayor en el sector bancario: una brecha cada vez mayor entre el valor que los grandes prestamistas asignan a sus bonos y su valor real en el intercambio.

La caída estrepitosa se debió en parte a la caída del valor de los bonos que compró durante el auge, cuando el banco tenía muchos depósitos de clientes y necesitaba un lugar para guardar el efectivo.

Pero SVB no es la única institución con este problema. A fines de 2022, los bancos de EEUU tenían activos con pérdidas no realizadas de u$s 620 mil millones, según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.

Predicciones y advertencia de nuevo colapso

EEUU está "al borde de una crisis financiera al estilo de la del 2008", señaló este viernes Stephanie Pomboy, fundadora de la empresa de estudios económicos MacroMaverns, conocida por su pronóstico de la crisis financiera global del 2008, en declaraciones al programa ‘Tucker Carlson Tonight‘ de Fox News.

De acuerdo con Pomboy, no se pueden subir los tipos de interés tan rápidamente en un momento de especulación máxima y apalancamiento récord y no "esperar ninguna consecuencia". "Esto iba a suceder sin duda, y ahora estamos viendo cómo se rompen los eslabones más débiles de la cadena. Los sectores donde la especulación fue la más rampante y atroz están cayendo obviamente", subrayó.

Además, Pomboy criticó a la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, calificando de "absolutamente loco" que dirija su atención a la "diversidad, equidad e inclusión" en tiempos como este.

Las declaraciones de Pomboy tienen lugar en el contexto de la reciente quiebra de SVB y de Signature Bank, la mayor en EEUU desde el 2008, la cual podría tener profundas consecuencias en la economía estadounidense.

▪︎ Otros 20 bancos estadounidenses están sufriendo enormes pérdidas potenciales en valores, así como Silicon Valley, que colapsó anteayer, escribe Marketwatch. Al menos 10 de estos bancos son candidatos a la quiebr

▪︎ Adicional: Bloomberg, citando al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informa que existen otras instituciones con problemas similares a los del Silicon Valley Bank.

Recesión y crisis económica retrasadas

1. La quiebra del banco SVB es el origen del síntoma. La inflación combinada fruto de las medidas COVID y de las sanciones coercitivas del Occidente colectivo contra Rusia hacen que los tipos de interés suban. Al subir, el crédito se empieza a restringir.

Los sectores económicos van cayendo y ello infecta a los bancos, que caen. Y dos ya se han hundido.

2. A partir de ahora, ni los bancos van a prestar ni los bancos van a prestarse, salvo que el interés sea muy alto. Eso subirá aún más los tipos de interés, incluso aunque los tipos oficiales no suban. Restricción mayor del crédito. Más bancos que entrarán en problemas

3. El siguiente sector en caer será el inmobiliario. Si no hay crédito, no se van a comprar casas. Constructoras e inmobiliarias se van a hundir. Pero es que la subida de tipos restringe el consumo y empieza a subir la mora bancaria. Ello unido a los impagos de constructores, hará que más bancos entren en problemas y acaben o quebrando o hundiéndose.

4. A partir de ese momento, la crisis salta a todos los sectores económicos: restricción del consumo, restricción del crédito, más impagos y más quiebras empresariales. Los países menos afectados serán los que más sanciones tengan o menos relación comercial tengan con EEUU y Europa.

5. Con la baja conflictividad social y el papel de sostén de la socialdemocracia del capitalismo, el poder político y económico, valga la redundancia, hará que los que paguen el pato de la crisis sean los de siempre: despidos, impagos, desahucios, aumento de la pobreza.

6. Cuando los bancos hayan sido rescatados con dinero público y el déficit público sea insostenible, empezarán los recortes sociales y la búsqueda del capital de nuevos nichos de mercado para reventar: Sectores privatizados, pensiones, Educación, Sanidad.

7. Igual que en 2006 quebró Ownit Mortgage y fue el inicio que casi nadie se enteró, y luego llegó American Mortgage y ya la cosa se puso fea hasta que un año después llegó Lehmann; aquí pasó con BlockFi en noviembre y ahora ya tenemos SVB. Ahora llega el efecto contagio. Esta vez ha sido primero las criptomonedas, luego vendrán hipotecas y banca.

8. Cuidado ahora con Credit Suisse, Deutsche Bank y otros bancos estadounidenses. Para desgracia de los hipotecados, el Euribor es la tasa (manipulable) a la que se prestan los bancos entre sí.

Un repaso del colapso

El colapso del Silicon Valley Bank y Signature Bank arrastró consigo la estabilidad de las bolsas estadounidenses, así como de las entidades financieras europeas, que sufrieron entre el viernes 10 y el lunes 13 importantes pérdidas en sus cotizaciones.

El S&P 500 cayó 1,4 %, cerrando con esas cifras su peor semana desde septiembre. El Promedio Industrial Dow Jones cedió 345 puntos, o 1,1 %, mientras que el Nasdaq Composite cayó en 1,8 %. Por otro lado, en España, el Banco Sabadell perdió 5,57 % de su valor en el Ibex-35, al igual que el Santander, cuya disminución se situó en 5,51 %, Bankinter (4,73 %), BBVA (4,23 %), Unicaja Banco (3,12 %) y CaixaBank (2,6 %).

En Londres, su índice principal, el FTSE-100, perdió 2 % de su valor, mientras que el HSBC -primer banco de Europa, por capitalización- se situó en segundo lugar de las caídas, al perder 5,59 %. Barclays sufrió una baja de 5,07 % y Standard Chartered de 4,98 %. Entre tanto, en Alemania las pérdidas fueron encabezadas por el Deutsche Bank, con una caída de 7,24 %, al tiempo que el Commerzbank perdió 2,56 %.

En Francia, la entidad bancaria Société Générale cayó en 6,10 %, mientras que BNP Paris perdió 4,96 %. El otro gran banco francés del índice, Crédit Agricole, también marcó los números en rojo, perdiendo 3,36 %. Y finalmente, en Italia, Finecobank se desplomó en 5,64 %, seguido por Banca Popolare Emilia Romagna (4,84 %), Unicredit (4,25 %), Mediolanum (3,80 %), Banco Popolare Milano (3,65 %), Mediobanca (3,59 %), Banca Generali (3,50 %), Intesa Sanpaolo (2,98 %) y la red de cobros Nexi (3,59 %).

Cuando llueve en Wall Street, todo el mundo saca un paraguas, aunque estén en Dubai. ¿O alguien piensa que es casualidad que un solo banco quiebre y pase lo que ha pasado, en menos de 24 horas?, se preguntan los colegas de Geoestrategia.

Los mercados mundiales se estremecen ante las primeras señales de tensión en el sector bancario estadounidense desde que la Reserva Federal comenzara a subir los tipos de interés el año pasado.

El temblor bancario del viernes, se ha ido transformando, durante el fin de semana, en un principio de Tsunami para este lunes negro, la punta del iceberg.

La semana que ha comenzado, todo el mundo ha estado pendiente de lo que ha sucedido con las Bolsas de EEUU y Europa. En este punto, recordar lo que ha sucedido con la crisis de las subprimes.

En el medio del Tsunami: algunas variables

El sábado 11 de marzo, Redcom publicó una comparativa entre los PIB de los "Siete Grandes" (G7) y los BRICS. Donde los primeros representan el 30,7% del PIB mundial y los segundos el 31,5%. El gráfico comparativo ha sido publicado por el proveedor de datos de infraestructura y mercado financiero global estadounidense-británico, Acornmc.

Además, de esta comparativa podemos arribar a ciertas conclusiones parciales. Nos estamos refiriendo al poder económico y la independencia del mundo no occidental y que el mismo, está creciendo.

Junto con el alto nivel de autosuficiencia de Rusia, esta tendencia es una de las razones del fracaso de las sanciones coercitivas contra Rusia, impuestas por los EEUU, la UE y sus aliados momentáneos.

En este sentido, cabe señalar dos cuestiones respecto del fracaso de las sanciones contra la Federación Rusa. La primera, tiene que ver con el superávit comercial récord de Rusia en el 2022. Rusia ha registrado al cierre de 2022 un superávit comercial récord de u$s 332.377 millones, según los datos del Servicio Federal de Aduanas. Las exportaciones totalizaron los u$s 591.460 millones, una subida del 19,9% interanual, mientras que las importaciones cayeron un 11,7%, hasta $259.083 millones. En relación con 2021, el comercio exterior de Rusia se incrementó un 8,1%, hasta unos $850.500 millones.

La segunda cuestión, tiene que ver con el crecimiento de las exportaciones de la Federación Rusa de fertilizantes. Las mismas se han incrementado un 54,3% en 2022 al alcanzar los u$s 19.295 millones, según un informe del Servicio Federal de Aduanas publicado este 13 de marzo. Las importaciones de abonos también crecieron en el ejercicio anterior y se situaron en u$s 351,6 millones. Adedemás entre enero y diciembre de 2022 los despachos al exterior del sector agroalimentario escalaron hasta los u$s 41.276 millones, frente a los u$s 35.965 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un aumento de 14,8%. Por su parte, las importaciones de alimentos en 2022 sumaron u$s 35.722 millones, un 4,9% más que en el ejercicio anterior.

Pero, un tercer punto a tener en cuenta, como efecto colateral de las sanciones coercitivas contra Rusia, es que los mismos han comenzado a alinear a los inversores. En este punto, cabe considerar la famosa "política neutral" de Suiza. Y es que, los activos chinos están saliendo presurosos del país helvético. Aunque no se informa sobre cuántos activos se han retirado, este abandono de la neutralidad y las sanciones financieras contra Rusia han socavado la confianza en el sector financiero del país y socavado gravemente la imagen de la fiabilidad y las perspectivas del sector bancario de Suiza.

