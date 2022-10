Femicidio: Detenido hombre que asesinó a su pareja y simuló suicidio

19 de octubre de 2022.- Edwar Casanova (56) admitió que asesinó a Ingrid Loregnis Alviarez (36) quien en vida fuera su pareja.

Casanova fue detenido en la sede del Cicpc tras haber admitido que asesinó a su pareja, según fuentes policiales.

El cadáver de Ingrid fue localizado el pasado lunes en el apartamento en su vivienda en la esquina El Cristo, avenida Fuerzas Armadas, Caracas. En un principio, Edward informó a los familiares de la mujer que ésta se había suicidado. Pero al ser interrogado por los detectives del Cicpc, el hombre admitió que había asfixiado a Ingrid, situación que fue corroborada con la autopsia.

Trino Giusti, tachirense al igual que la victima comentó: "En la población de Michelena, Estado Táchira, celebramos el esclarecimiento parcial de la investigación que se desarrolla en torno a la muerte de nuestra michelenense Ingrid, pero a su vez mantenemos la exigencia de que se investigue a fondo y se deje caer todo el peso de la ley sobre este aberrado, quien aparte de cometer tan atroz crimen, intentó burlar la justicia venezolana. No puede quedar impune, no se puede viciar la investigación, debe continuar de manera rigurosa, imparcial y someterlo bajo la pena máxima establecida por el Código Penal Venezolano. Michelena, sigue a la espera de una condena acorde a este femicidio, actos que por falta de aplicación fuerte de la ley, se están convirtiendo en parte diario de los sucesos negativos acontecidos en nuestro país, pasando a ser algo rutinario y casi que normal, pero no debe ser así!"