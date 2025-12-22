Ex primer ministro de Trinidad y Tobago llama "antipatriótica" a Kamla Persad-Bissessar por su postura ante EEUU y Caricom

El ex primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, realizó un contundente pronunciamiento en el que calificó a la actual primera ministra Kamla Persad-Bissessar como "la líder más antipatriótica y temerariamente incompetente" que ha conocido el país desde su independencia en 1962.

Las declaraciones, publicadas este domingo 21 de diciembre, se producen en medio de una creciente tensión política por la postura del gobierno trinitense frente a Estados Unidos y la Comunidad del Caribe (Caricom).



Rowley cuestionó duramente la reciente decisión de Persad-Bissessar de distanciarse de las posiciones comunes de Caricom, especialmente en temas relacionados con las restricciones de visado impuestas por EEUU. A su juicio, esta actitud representa una "sumisión" a intereses extranjeros y una renuncia a la soberanía nacional. "Reducirnos a un Estado vasallo, recibiendo instrucciones secretas de otro país, equivale a hacer trizas nuestra Constitución", afirmó.



El ex primer ministro también acusó al gobierno actual de actuar con opacidad respecto a sus acuerdos con autoridades estadounidenses, señalando que la primera ministra ha militarizado las islas sin ofrecer explicaciones públicas ni comparecer ante los medios locales. Además, criticó que se tache de "antiamericana" la exigencia ciudadana de transparencia.



Rowley fue especialmente enfático al anunciar que retirarse de decisiones clave dentro de Caricom es "lo más cercano a convertirse en un peligroso quintacolumnista", y lamentó que el país parezca "arrodillarse" ante potencias extranjeras sin exigir respeto mutuo.



El enfrentamiento entre ambos líderes refleja una profunda división en torno a la política exterior de Trinidad y Tobago, especialmente en su relación con Estados Unidos y sus compromisos regionales.