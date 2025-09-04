Rusia tacha de inadmisible presión de EEUU contra Venezuela

Vladivostok, Rusia, 4 sep (Prensa Latina) La presión que Estados Unidos ejerce a Venezuela es inadmisible, afirmó hoy la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, al margen del X Foro Económico Oriental, que sesiona en la ciudad de Vladivostok.

«La actuación de Occidente respecto a naciones que desean aplican una política propia es absolutamente inadmisible; contra Venezuela se está ejerciendo abiertamente la presión en todos los frentes», constató Zajárova durante rueda de prensa este jueves.

La diplomática rusa agregó que la actual escalada de tensiones en torno a Venezuela implica un peligro para la seguridad regional y global.

El 7 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cártel de los Soles.

La medida fue seguida poco después por el despliegue de varios activos navales estadounidenses en el Caribe, con el pretexto de contrarrestar la actividad de los cárteles en la región.

En respuesta, Maduro ordenó la movilización de las Milicias Bolivarianas para garantizar la defensa del país.

Caracas ha argumentado repetidamente que los despliegues navales estadounidenses en el Caribe no están relacionados con los esfuerzos antinarcóticos y en cambio sirven para presionar a Venezuela.

El secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, dijo la víspera, al canal de televisión Fox News, que incumbe al presidente Donald Trump decidir si busca o no un cambio de gobierno en Venezuela, pero dejó claro que en el Pentágono están «preparados con todos los recursos del ejército estadounidense».