(VIDEO) Impiden a Trump deportar a migrantes venezolanos haciendo uso de Ley de Enemigos

Un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado el intento de la administración de Donald Trump de acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos, acusados injustamente de ser miembros de la extinta banda Tren de Aragua, haciendo uso de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

El fallo, con una votación de 2 a 1, se alineó con abogados de derechos inmigrantes. Determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue diseñada para ser aplicada contra pandillas en tiempos de paz, sino solo durante conflictos bélicos declarados.

Al respecto, el abogado en la oficina nacional de la ACLU (En español Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) en Nueva York, Lee Gelernt, señaló que «el uso de la administración de Trump de un estatuto de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente detenido por la corte».

Esta ley solo se había utilizado tres veces antes en la historia de EE. UU.: durante la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales. Su aplicación en este contexto fue calificada como un exceso de poder.

La administración Trump sostenía que los tribunales no podían cuestionar la determinación presidencial al respecto. Los migrantes deportados bajo esta medida fueron enviados a una megaprisión en El Salvador, fuera del alcance de las órdenes de liberación de cortes estadounidenses. No obstante, más de 250 ya regresaron a Venezuela, gracias a la gestiones del presidente Nicolás Maduro.

La corte concedió una medida cautelar al no encontrar una «invasión o incursión depredadora» que justificara el uso de la ley marcial. La decisión frena la expansión de poderes de emergencia sin supervisión judicial.