Partidos y organizaciones africanas se solidarizan con Venezuela

Mediante un comunicado, Partidos y Organizaciones Africanas, Miembros y Cofundadores de la Internacional Antifascista, reafirmaron su solidaridad con el pueblo venezolano en defensa de su soberanía y de los pueblos de América Latina.

El grupo de organizaciones y partidos de África de la Internacional Antifacista, denunciaron las amenazas, manipulaciones, sabotajes y maniobras orquestadas por los Estados Unidos, bajo la autoridad del presidente Donald Trump y sus aliados, contra el pueblo y el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

«Venezuela es percibida como una amenaza por el imperialismo estadounidense, no como una potencia militar, sino porque constituye una alternativa política, social y económica creíble que desafía la hegemonía de las potencias dominantes», dicta parte del escrito.

Así mismo, indican que Venezuela ha sido capaz de reafirmar «su soberanía, nacionalizar sus recursos y poner su inmensa riqueza petrolera al servicio de su pueblo». También, que la nación Bolivariana «ha demostrado que es posible construir un modelo de justicia social al margen de los dictados del FMI, el Banco Mundial y Washington».

«Las fuerzas imperialistas buscan destruir el legado del Comandante Hugo Chávez, quien encarnó la dignidad del pueblo y allanó el camino para una América Latina libre y unida. Mediante bloqueos criminales, campañas de desinformación, intentos de golpe de Estado y amenazas militares, el enemigo imperialista intenta aplastar la Revolución Bolivariana, pero fracasará», añade el texto.

Adicionalmente, expresaron que Estados Unidos ejecuta esas agresiones contra Venezuela porque lo considera «una amenaza para el imperialismo y todas las fuerzas de dominación».

Finalmente, los integrantes de los Partidos y Organizaciones Africanas, Miembros y Cofundadores de la Internacional Antifascista reafirmaron su solidaridad con el pueblo venezolano.

«En este momento crítico, afirmamos que el pueblo venezolano no está solo. África antifascista y antiimperialista los acompaña, defendiendo la soberanía de las naciones, la dignidad de los pueblos y el legado inmortal de Hugo Chávez», concluye el comunicado.

Jóvenes de Namibia y Zimbabue expresan su solidaridad

En el marco de la Campaña Internacional «Venezuela no es una amenaza, es una esperanza», jóvenes de Namibia y Zimbabue, también expresaron su apoyo y solidaridad al Gobierno y al pueblo venezolano.

Con un gesto de hermandad internacional, los jóvenes enviaron mensajes afirmando su compromiso con la paz, la soberanía.

A través de videos difundidos en redes sociales y plataformas digitales, los africanos hicieron eco del llamado de Venezuela a defender la autodeterminación de los pueblos.