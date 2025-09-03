Venezuela agradece apoyo de Irán contra amenazas de EE.UU.

La República Bolivariana de Venezuela expresó su profundo agradecimiento a la República Islámica de Irán por su solidaridad y su contundente condena ante las recientes amenazas del uso de la fuerza por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Este gesto fortalece los lazos de amistad entre ambas naciones frente a las presiones internacionales.

El canciller venezolano, Yván Gil, se refirió específicamente al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, por ser una clara manifestación de una política colonial. Destacó que esta acción ignora la voluntad de los pueblos que han decidido ser libres y soberanos.

«Agradecemos profundamente el apoyo y la solidaridad de Irán con Venezuela, reafirmando así nuestra inquebrantable amistad», manifestó el ministro de Relaciones Exteriores. Sus palabras subrayan el valor que Caracas otorga al respaldo diplomático internacional en medio de la tensión.

Desde Teherán, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, condenó enérgicamente los despliegues militares de Estados Unidos. Advirtió sobre las graves repercusiones que tendría el uso de la fuerza contra la nación venezolana, señalando el peligro de una escalada.

Baqaei afirmó que las acciones de Washington en América Latina reflejan un preocupante retorno a las políticas de la era colonial. «Estas intervenciones no son nuevas, pero nunca han sido tan descaradas», declaró durante una conferencia de prensa, cuestionando abiertamente la estrategia norteamericana.

El funcionario iraní fue categórico al señalar que «una campaña militar no es de ninguna manera justificable». Hizo un llamado a la comunidad internacional para ser consciente de las consecuencias, reiterando la condena de su país a estas acciones y su firme apoyo a Venezuela.

Este intercambio de apoyo mutuo consolida una alianza estratégica de ambos gobiernos frente a las amenazas imperiales. La solidaridad entre Venezuela e Irán se posiciona como un frente diplomático contra las presiones de Estados Unidos.